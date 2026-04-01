Более 600 фур и легковушек ожидают въезда в Литву и Польшу – ГПК

Более 520 фур и 90 легковых автомобилей нходятся в ожидании въезда на территорию Литвы и Польши, информирует официальный Telegram-канал Государственного пограничного комитета Республики Беларусь.

Перед литовскими пунктами ПП «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони») ждут 450 грузовых автомобилей. Сопредельной стороной оформлено 30% большегрузов от нормы.

Больше 70 фур – перед ПП «Бобровники» («Берестовица») и «Кукурыки» («Козловичи»). В течение суток польскими контролирующими службами принято на свою территорию 38% фур.

1 апреля в 10.00 в Польшу перед «Тересполь» («Брест») и «Кузница Белостоцкая» («Брузги») въезда ожидали 90 легковых автомобилей. Польская сторона в течение 24 часов оформили 28% транспорта от нормы.

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