Болезни звезд, о которых вы не предполагали

Мировая известность, огромные деньги, виллы, яхты... Кажется, что жизнь знаменитостей лишена трудностей и преград. Порой за голливудскими улыбками скрываются серьезные проблемы со здоровьем. Звезды не акцентируют внимание на своих болезнях. Борются, не опуская руки, и продолжают вдохновлять поклонников своим творчеством. Многие замечали, что у Милы Кунис глаза разного цвета. По мнению врачей именно это спровоцировало воспаление радужной оболочки глаза. Болезнь быстро прогрессировала: актриса ослепла на один глаз. В 2010 Милу Кунис прооперировали, вставили искусственный хрусталик, и болезнь отступила.

Звезда интернета Ким Кардашьян шокирует зрителей голыми селфи. Мало кто знает, что во время стресса у девушки проявляется псориаз.

Холли Берри долгое время даже не догадывалась, что больна диабетом. В 22 года актриса потеряла сознание во время съемок и впала в диабетическую кому. Холли Берри научилась справляться с болезнью и сегодня живет полноценной жизнью.

Кажется, что Брюс Уиллис и проблемы со здоровьем несовметимы. В детстве актер сильно заикался, но не зацикливался на этом, относился к себе с иронией. В восьмом классе дебютировал в качестве актера в школьном спектакле и обнаружил, что на сцене заикание проходит. Иногда недостаток может изменить жизнь к лучшему.

С раннего детства Пинк страдает от астмы. Чтобы не провоцировать приступ, певица использует во время исполнения музыкальных композиций особую технику дыхания.

Ставший с недавних пор суперизвестным, актер Джейми Дорнан уже много лет не выходит из дома без ингалятора. После смерти мамы актера пережил несколько приступов астмы.

Красотка Селена Гомес, несмотря на молодой возраст, имеет довольно серьезное заболевание — волчанку. В 2014 году Селена Гомес прервала гастрольный тур и прошла курс лечения, так как находилась на грани инсульта.

Порой эпатажные выступления даются Леди Гаге нелегко. Всему виной волчанка. Певица испытывает сильную усталость, мышечную боль, резкие скачки температуры.