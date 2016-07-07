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Болезни звезд, о которых вы не предполагали

07 июля 2016 08:49
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Мировая известность, огромные деньги, виллы, яхты... Кажется, что жизнь знаменитостей лишена трудностей и преград. Порой за голливудскими улыбками скрываются серьезные проблемы со здоровьем. Звезды не акцентируют внимание на своих болезнях. Борются, не опуская руки, и продолжают вдохновлять поклонников своим творчеством.

Многие замечали, что у Милы Кунис глаза разного цвета. По мнению врачей именно это спровоцировало воспаление радужной оболочки глаза. Болезнь быстро прогрессировала: актриса ослепла на один глаз. В 2010 Милу Кунис прооперировали, вставили искусственный хрусталик, и болезнь отступила.  

Болезни звезд, о которых вы не предполагали-1

Звезда интернета Ким Кардашьян шокирует зрителей голыми селфи. Мало кто знает, что во время стресса у девушки проявляется псориаз. 

Болезни звезд, о которых вы не предполагали-3

Холли Берри долгое время даже не догадывалась, что больна диабетом. В 22 года актриса потеряла сознание во время съемок и впала в диабетическую кому. Холли Берри научилась справляться с болезнью и сегодня живет полноценной жизнью. 

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Кажется, что Брюс Уиллис и проблемы со здоровьем несовметимы. В детстве актер сильно заикался, но не зацикливался на этом, относился к себе с иронией. В восьмом классе дебютировал в качестве актера в школьном спектакле и обнаружил, что на сцене заикание проходит. Иногда недостаток может изменить жизнь к лучшему.

Болезни звезд, о которых вы не предполагали-7

С раннего детства Пинк страдает от астмы. Чтобы не провоцировать приступ, певица использует во время исполнения музыкальных композиций особую технику дыхания. 

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Ставший с недавних пор суперизвестным, актер Джейми Дорнан уже много лет не выходит из дома без ингалятора. После смерти мамы актера пережил несколько приступов астмы. 

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Красотка Селена Гомес, несмотря на молодой возраст, имеет довольно серьезное заболевание — волчанку. В 2014 году Селена Гомес прервала гастрольный тур и прошла курс лечения, так как находилась на грани инсульта. 

Болезни звезд, о которых вы не предполагали-13

Порой эпатажные выступления даются Леди Гаге нелегко. Всему виной волчанка. Певица испытывает сильную усталость, мышечную боль, резкие скачки температуры.

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В 2011 года известной теннисистке Винус Уильямс диагностировали аутоиммунное заболевание — синдром Шегрена. Его симптомами является сухость глаз и слизистой рта, артриты.

Винус Уильямс, теннисистка (интервью для tennisworldusa.org):
Я живу с этой болезнью уже пять лет. Каждый день я преодолеваю себя и свою болезнь. Но это делает меня лишь сильнее. Думаю в Рио болезнь не помешает мне встать на пьедестал. Буду сражаться за медали до конца.

Болезни звезд, о которых вы не предполагали-17
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