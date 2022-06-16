«Кажется, что выхода нет». О методах работы с клиентами рассказал провокативный психолог

Каждый день в мире происходят тысячи аварий и несчастных случаев. Среди нас есть те, чья история жизни легко могла бы лечь в основу киносценария в жанре драмы. Пускай судьбы у всех разные, но суть одна – главное верить, сильно хотеть и никогда не сдаваться. О тех, кто не опустил руки, проявил мужество и боролся до конца, поговорили в ток-шоу «Точки над i». «Кризис – это единственное, что дает нам развитие» Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Люди, которые перенесли какие-то травмы, зачастую опускают руки. Мне кажется, скорее родственники советуют обратиться к психологу или пытаются силой тащить к нему. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Наоборот, это состояние до и после дает возможность человеку как-то психологически перестроиться.

Алексей Потапович, провокативный психолог:

Да. Скажу такой момент, что кризис – это единственное, что дает нам развитие. Во всяком случае, когда я выбрал для себя подход провокативной психологии, основное, что человек должен принять для того, чтобы он по-настоящему развивался, как бы странно это ни звучало, это свою беспомощность. Татьяна Савчик:

То есть некоторый тупик? Алексей Потапович:

Не просто тупик, а беспомощность, когда уже все, кажется, что выхода нет. Тогда человек слышит своего рода зов и понимает, что сейчас он может, его это поднимает. Он признается себе в том, что он не самый лучший, хороший и мир не живет по его правилам. Тогда человек начинает по-настоящему развиваться, расти. Как бы странно сейчас это ни звучало. Татьяна Савчик:

То есть провокативная психология как раз именно так работает?

Алексей Потапович:

Да. То есть основная задача провокативного психолога – загнать человека в конструктивный кризис. Есть четыре уровня компетенции. Неосознанная некомпетентность – я не знаю, что я что-то не знаю. Когда у нас происходит кризис и мы сталкиваемся со своим непониманием, с этой беспомощностью, понимаем, что что-то не знаем. Когда мы понимаем, что что-то не знаем, начинаем что-то делать. Мы выдвигаем какие-то предположения, пробуем, что-то делаем. Потом, соответственно, мы развиваемся, мы знаем, что что-то знаем, начинаем повторять и переходим к мастерству, опыту. Есть аргументация лени, чтобы продолжать сидеть на диване Татьяна Савчик:

На каком-то конкретном практическом примере могли бы вы вспомнить, с чего начинается общение с человеком, который приходит к вам?

Алексей Потапович:

Ко мне пришел достаточно молодой парень, у него были проблемы со слухом. До сих пор есть у него проблемы со слухом. Потрясающий молодой человек. Первый втык он от меня получил за то, что три раза сказал, что у него проблемы со слухом. Я сказал: «Я понял с первого раза, что у вас проблемы со слухом, и что дальше?» Есть такая штука, как аргументация лени. Человеку проще гораздо сказать, что я плохо слышу, у меня что-то не двигается, не ходит, просто для того, чтобы продолжать сидеть на диване. Вопрос правильных слов Татьяна Савчик:

Жалость к самому себе тоже присуща? Кто-то в это впадает? Алексей Потапович:

Да. Эту жалость нужно немножечко…