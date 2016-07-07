Фотофакт: сестры-близнецы родили в один и тот же день и час

Новости США. Невероятный случай произошел в США. 35-летние сестры-близнецы стали мамами 30 июня в разных городах страны: Сара Мариус – в Денвере (штат Колорадо), а Ли Роджерс – в Ла-Холье (штат Калифорния).

У Сары родился сын Рид Джозеф, у Ли – дочь Саманта Линн.

Дети появились на свет с разницей в один час, но из-за разницы во времени между городами получается, что малыши родились в одно и то же время – в 1.18.

Одна из сестер в интервью американским изданиям рассказала, что они с сестрой не планировали беременеть в одно и то же время. Счастливая мама также отметила, что между близнецами существует особая связь, которую трудно объяснить.

Ли Роджерс:

Приключения будут только продолжаться, поскольку у наших малышей один день рождения, как и у нас.