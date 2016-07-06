5 средств белорусской косметики, от которых все в восторге
Оды белорусской косметике поют часто. Покупателя привлекает цена и качество, порой конкурирующее с продуктами более дорогих брендов. О белорусских тушах ходят легенды. Что ни средство, то хит. XXL от Luxvisage хвалила сама Эвелина Хромченко.
Основываясь на многочисленных отзывах, мы составили топ 5 самых лучших средств.
Помада La Mia Italia
Говорят, что нанеся ее на губы, вы забудете о помадах Lancome. Тем более, что цена в 10 раз меньше, а качество не хуже.
Белорусские матовые помады
Среди белорусских средств матовые помады предлагают Relouis (TRUE MATTE COMPLIMENTI) и Luxvisage (PIN-UP). PIN-UP в оттенке 9 Кофейный ликер пользуется огромной популярностью, раздобыть его порой проблематично. Повторить успех Lime Crime Velvetines сложно, но в качестве эксперимента – отличный вариант.
Оттеночный гель для бровей Fix&Color
Топ-модель Кара Делевинь перевернула мир моды и вот уже который год мотивируют девушек возвращаться к натуральным густым бровям. Оттеночный гель добавит объема и цвета, зафиксирует волоски. Все, кто пользуются, рекомендуют подругам и закупают впрок.
Карандаш для бровей Luxvisage
Выбрать идеальный натуральный оттенок и хорошую текстуру карандаша дело не одного похода в магазин. Карандаши от Luxvisage подойдут для обладательниц темных бровей как холодного, так и теплого оттенка.
Румяна Relouis
Шариковые румяна от Relouis хорошо отдают пимент, делают лицо свежим, а объема средства в упаковке хватит на несколько лет использования.