5 средств белорусской косметики, от которых все в восторге

Оды белорусской косметике поют часто. Покупателя привлекает цена и качество, порой конкурирующее с продуктами более дорогих брендов. О белорусских тушах ходят легенды. Что ни средство, то хит. XXL от Luxvisage хвалила сама Эвелина Хромченко.



Основываясь на многочисленных отзывах, мы составили топ 5 самых лучших средств.

Помада La Mia Italia



Говорят, что нанеся ее на губы, вы забудете о помадах Lancome. Тем более, что цена в 10 раз меньше, а качество не хуже.