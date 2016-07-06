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5 средств белорусской косметики, от которых все в восторге

06 июля 2016 17:21
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Оды белорусской косметике поют часто. Покупателя привлекает цена и качество, порой конкурирующее с продуктами более дорогих брендов. О белорусских тушах ходят легенды. Что ни средство, то хит. XXL от Luxvisage хвалила сама Эвелина Хромченко.

Основываясь на многочисленных отзывах, мы составили топ 5 самых лучших средств.

Помада La Mia Italia

Говорят, что нанеся ее на губы, вы забудете о помадах Lancome. Тем более, что цена в 10 раз меньше, а качество не хуже.

5 средств белорусской косметики, от которых все в восторге-1

Белорусские матовые помады 

Среди белорусских средств матовые помады предлагают Relouis (TRUE MATTE COMPLIMENTI) и Luxvisage (PIN-UP). PIN-UP в оттенке 9 Кофейный ликер пользуется огромной популярностью, раздобыть его порой проблематично. Повторить успех Lime Crime Velvetines сложно, но в качестве эксперимента – отличный вариант.

5 средств белорусской косметики, от которых все в восторге-4

5 средств белорусской косметики, от которых все в восторге-6

Оттеночный гель для бровей Fix&Color

Топ-модель Кара Делевинь перевернула мир моды и вот уже который год мотивируют девушек возвращаться к натуральным густым бровям. Оттеночный гель добавит объема и цвета, зафиксирует волоски. Все, кто пользуются, рекомендуют подругам и закупают впрок.

5 средств белорусской косметики, от которых все в восторге-9

Карандаш для бровей Luxvisage

Выбрать идеальный натуральный оттенок и хорошую текстуру карандаша дело не одного похода в магазин. Карандаши от Luxvisage подойдут для обладательниц темных бровей как холодного, так и теплого оттенка. 

5 средств белорусской косметики, от которых все в восторге-12

Румяна Relouis

Шариковые румяна от Relouis хорошо отдают пимент, делают лицо свежим, а объема средства в упаковке хватит на несколько лет использования. 

5 средств белорусской косметики, от которых все в восторге-15

Автор: Наталия Колешко

# Косметология # калейдоскоп # Фотофакт

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