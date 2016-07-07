Канадский боксер избил медведицу, которая защищала своего детеныша

Новости Канады. 61-летний житель канадской провинции Онтарио Рик Нельсон неожиданно для себя стал участником боксерского поединка с хищником. Бывший боксер наткнулся на медведицу с медвежонком, когда выгуливал собаку недалеко от своего дома.

Медвежонок взвизгнул и убежал.

Бывший охотник сразу понял, что малыш позвал маму, и приготовился к встрече с ней.

Рик Нельсон:

Медведица не заставила себя долго ждать, на ее приближение указывал шум ломавшихся веток. Выйдя из-за кустов, мама встала на задние лапы и приготовилась атаковать.

Рик попытался ударить хищницу в корпус, но попал по зубам. Медведица атаковала мужчину в ответ, слегка задев его грудь и лицо. Нельсон вновь ударил зверя по морде, как вдруг в кустах вновь показался ревущий медвежонок.

Рик Нельсон:

Я в страхе думал о том, что выберет медведица – разобраться со мной или пойти за медвежонком? В результате та сразу развернулась и ушла, как будто ничего не было.

Журналистам Нельсон рассказал, что его спасли боксерские навыки.

В этой схватке мужчина отделался несколькими царапинами.