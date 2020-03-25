Болеют ли дети и как защитить себя? Елена Малышева ответила на распространённые вопросы о коронавирусе

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева ответила на самые популярные вопросы по коронавирусу, которые ей задают в Instagram. Елена Васильевна сразу уточнила, что со временем ситуация может поменяться, но в настоящий момент информация в её ответах актуальна. Правда ли, что дети не болеют коронавирусом? По словам Малышевой, это правда. Дети могут являться носителями коронавируса Covid-19, но сами болеют крайне редко. Если же у ребёнка начинают проявляться симптомы, то обычно сама болезнь протекает легко. Не было зафиксировано ни одной смерти ребёнка в возрасте от 0 до 9 лет. Уровень смертности в категории от 10 до 39 лет составил 0,2% из 72 314 изученных случаев заболевания. Как сохранять спокойствие, если везде говорят про коронавирус? Пять советов

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Елена Васильевна отметила, что самое важное сейчас – временно запретить внукам общаться с дедушками и бабушками. Пожилые люди находятся в группе риска, а дети, как носители, могут заразить пенсионеров. Защитит ли от коронавируса маска? Ссылаясь на позицию мировой медицины, ведущая сказала, что маска от Covid-19 не защищает. Чтобы не заразиться, нужно использовать специальные респираторы с высокими степенями защиты. В маске, по словам Малышевой, между нитями достаточно пространства, чтобы вирус смог просочиться. Какие симптомы? Сотрудники ВОЗ ответили на вопросы о коронавирусе

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Однако заражённому человеку врач советует всё же носить маску. Она способна удержать слизь, которая выделяется при кашле и чихании, поэтому болеющий человек уменьшит вероятность заражения здорового. Также маску нужно носить во время ухода за болеющими людьми. Напоследок Малышева напомнила, что маску нужно менять каждые два часа. На каких поверхностях существует вирус? И как защитить себя? Телеведущая сказала, что информация об опасных поверхностях меняется очень часто, поэтому точных сведений нет. Однако наверняка можно утверждать, что наибольшую угрозу представляют те поверхности, к которым часто прикасаются. Например, дверца микроволновки, кухонная губка, торговые автоматы, дверные ручки, кнопки лифта. «Чувство страха усиливает невежество». Победившая коронавирус женщина о своём выздоровлении

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Чтобы снизить риск заражения, Малышева советует прикасаться к чему-либо тыльной стороной ладони. Например, нажимать на кнопку лифта согнутым пальцем. И, конечно, нужно не забывать мыть руки. Врач рекомендует делать это не менее 30 секунд подряд, а лучше – 60. И ещё один известный совет – поменьше трогать лицо. Почему в Италии произошла вспышка коронавируса? По словам Малышевой, у ситуации, которая сейчас наблюдается в Италии, есть несколько причин. Во-первых, в стране не были приняты ограничительные меры, когда началась эпидемия в Китае. Ограничения были установлены только в марте. Беларусь готова к разным вариантам развития ситуации с коронавирусом? Минздрав отвечает на волнующие вопросы

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