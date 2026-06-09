Новости по тегу #Елена Малышева

Какие решения предложены для укрепления безопасности и на каких направлениях сосредоточат усилия в ближайшее время?
Речь идет не только о мемориальных комплексах, но и о формировании целостного представления о прошлом через современные форматы и совместные инициативы.
Основной лейтмотив всех мероприятий сессии – 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.
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