На видео попало странное поведение птиц: виной тому коронавирус

В Испании карантин нарушает привычный уклад жизни не только у людей, но и у птиц. Теперь они целой стаей окружают прохожих, чтобы отнять у них пищу.

Всем известно, что голуби не самые скромные птицы. Они никогда не отказывают себе в удовольствии выхватить мороженое или пирожок из рук отвлёкшегося человека. Однако сейчас в испанском городе Бенидорм из-за карантина птицы лишены этого удовольствия.

Но в этом есть и опасность. Теперь животные действуют не поодиночке, а целой стаей. Артур Балагер на своей странице в Twitter показал, что случается с человеком, который идёт по пустой улице с тележкой для покупок.