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«Оставайтесь дома ради нас». В соцсетях набирает популярность флешмоб

23 марта 2020 18:38
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Новости Беларуси. Белорусские медики просят по возможности остаться дома прежде всего пожилых граждан, а также пациентов с хроническими заболеваниями, людей с малейшими признаками ОРВИ и тех, кто прибыл из-за границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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В соцсетях запустили даже тематический флешмоб. «Мы работаем ради вас, останьтесь дома ради нас» гласит девиз кампании. Социальная дистанция поможет предотвратить распространение вируса и тем самым снизить нагрузку на врачей.

«Оставайтесь дома ради нас». В соцсетях набирает популярность флешмоб-1

«Оставайтесь дома ради нас». В соцсетях набирает популярность флешмоб-3

«Оставайтесь дома ради нас». В соцсетях набирает популярность флешмоб-5

«Оставайтесь дома ради нас». В соцсетях набирает популярность флешмоб-7

«Оставайтесь дома ради нас». В соцсетях набирает популярность флешмоб-9

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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