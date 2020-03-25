Можно ли снять фильм в одиночку и как это сделать? Поговорили с режиссёром Александрой Марковой

Можно ли самому снять кино, и что для это потребуется? Важно ли при этом иметь профильное образование или достаточно быть самоучкой? Что не так с белорусским кинематографом? И кто из молодых белорусских режиссеров известен за рубежом?



Фото из домашнего архива А.Марковой

Обо всем этом мы поговорили с молодым независимым режиссером. Александра Маркова известна как документальный режиссер, она сняла шесть фильмов, которые были отмечены множеством призов. Со своими фильмами Саша участвовала в кинофестивалях «Лiстапад», «Золотой Витязь», «Арткино» и других. Снимает кино сама, пишет сценарий, монтирует и продвигает. Как выбрать героя для фильма? Анна Андреева, СТВ:

Расскажи о первой своей работе. Александра Маркова, режиссер:

Не считаю, что это, прямо, фильм, это такая короткометражка, она длится 9 минут. Называется «Мустафа» – про художника, который живет в Крыму. Мы с семьей знали этого человека и второй раз поехали на отдых в Крым. Это был 2013 год. Я подумала: если еще раз его увижу на этом курорте (он там жил неподалеку и летом подрабатывал), то сниму про него материал. Он там был, мы договорились, и я сняла маленький фильм-портрет.

Кадр из фильма «Мустафа», реж. А.Маркова, 2014 г.

Мустафа родился без кистей рук и без стопы, но при этом он закончил художественный вуз в Симферополе и аспирантуру в Киеве. Даже за границей он лучше известен, чем у себя дома. Из-за своеобразной техники в живописи его называют Крымским Гогеном. Далее у меня были работы такого больше артхаусного плана. Например, короткометражка «Дождь», где природное явление было главным героем. Я любила проводить эксперименты в документальном кино, снимать что-то непривычное. Анна Андреева:

Как ты выбираешь героя, тему для фильма?

Кадр из фильма «Инклюзия», реж. А.Маркова, 2018 г.

Александра Маркова:

Все из жизни. Темы, которые меня волнуют, моих близких. Потому что каждый раз ты проживаешь такую маленькую жизнь. Так было с фильмом «Инклюзия»: с темой инклюзивного образования меня познакомила главная героиня – доктор наук. Конкретно меня задело не столько то, что люди с ограниченными возможностями борются за свои права, а сама тема школьного образования, инклюзия в школьном образовании. Наша школьная система стандартизирована под среднего человека. Получается, что если ты хоть чем-то отличаешься, то ты выпадешь из социума. И эта тема меня зацепила, так получилось, что «запустилась» и сняла (на тот момент Саша работала на «Беларусьфильме» – прим. ред.). Премьера «Инклюзии» состоялась не в Беларуси, а в Индии. Фестиваль «WE CARE film fest » (о проблемах людей с ограниченными возможностями – прим.ред.) длится весь месяц, весь июнь, и катается по всей Индии, Франции, Иране, Омане и ОАЭ. Затем уже была белорусская премьера. Как продвинуть свой фильм? Анна Андреева:

У нас снимают белорусское кино, но зритель мало что видит: что-то просто не доходит до широкой публики. Как популяризировать наше кино? Александра Маркова:

Мне кажется, не надо упираться только в студии-монополисты, сейчас везде царит рыночная экономика. Здесь я как экономист смотрю: если ты попадаешь в рыночные условия, ты сам должен развиваться, быть конкурентоспособным. Что для этого делать? Быстрее двигаться, мониторить рынок, спрос. И спрос надо изучать, делать продукт не для узкого круга людей, а то, что хочет увидеть зритель. У нас в стране несколько фестивалей: «Лістапад», «Нефiльтраванае кiно», фестивали кино о правах человека, скандинавских фильмов, но этого очень мало. Что не так с белорусским кинематографом?

Кадр из фильма «Надежда», реж. А.Маркова, 2019 г.

Анна Андреева:

Что делать? Александра Маркова:

Страна маленькая, отечественный кинорынок в зачаточном состоянии, кинотеатрам не выгодно катать некассовое кино, интернет-платформы только осваиваются нами. Люди особо не ходят на белорусское кино. Почему? Мало рекламы, у нас почему-то не придают этому большого значения. В других странах ощутимая доля бюджета фильма закладывается на продвижение и рекламу. Зритель ходит на голливудские продукты, на имена, на фильмы, которые часто в сети анонсируют, по телевизору. А наши известны становятся, когда где-то на фестивалях засветятся, т.е. действует такая еще советская модель. А талантливые ребята есть в любой стране. Никита Лаврецкий – гений? Анна Андреева:

Феномен Лаврецкого как объяснить? Казалось, что он просто снимает для себя, а тут слава и шумиха вокруг него, участие в известных конкурсах, лекции. Александра Маркова:

Насколько я знаю, Никита снимает очень давно, дольше меня, еще с подросткового возраста. Он долго практиковался и очень насмотрен, плюс, конечно, есть способности. Прежде чем он попал на первый фестиваль, ну, лет 8 он снимал. Его фишка в темпоритме. Некоторые говорят, что он там все высчитывал, раз математик. Мне кажется, это бред. Он попал к зрителю, потому что его темпоритм ближе определенному количеству людей, интересен, задевает чем-то. Он молодец, двигает свое кино, с помощью или без помощи кого-то. Он делает себе имя, это очень важно. Единственный шанс у наших ребят – сделать себе имя. Для этого придется многим пожертвовать, быть упрямым и очень любить свое дело. Кого из современных белорусских режиссёров знают? Анна Андреева:

А какие у нас современные белорусские режиссеры? Кого ты можешь выделить?

Кадр из фильма «Последняя дата», реж. А.Маркова, 2016 г.

Александра Маркова:

Настя Мирошниченко – про нее уже ленивый не слышал, ее проект «Перекресток» про художника без дома, фильм «Дебют» про женскую колонию, выдвинутый на Оскар. Когда я ехала по ночному Каиру на самолет (после кинофестиваля) с молодыми режиссерами, там был бывший болливудский актер, который стал кинорежиссером. И вот когда ты едешь ночью в другой стране, на другом континенте, и тебе режиссер из другой страны рассказывает про белорусский фильм «Дебют», что он его помнит, как его поразил финал… Это непередаваемо, очень круто! За рубежом знают белорусские фамилии – Анастасия Мирошниченко , Андрей Кутило, Дарья Жук. У нас есть молодые ребята: Влада Сенькова, Андрей Кривецкий, Митя Семенов-Алейников, Нелла Василевская и много других. Для чего снимать фильм? Анна Андреева:

Чтобы кино получилось, кто первостепенен: режиссер, актер, сценарист...? Александра Маркова:

Личность. Режиссер, он рассказывает какую-то историю. Много художников выпускается в любых вузах мира, а известными становятся лишь единицы. И тут два варианта. Либо сильно раскручен, маркетинг прекрасно работает. А есть мегаталантливые люди. Есть общечеловеческие темы, а есть такие однодневки, вот ты ими хайп словил – через полгода-год тебя забыли. Наши кинокритики считают, что надо воспитывать зрителя, я не совсем согласна. Пример мне привела моя мать, она врач. У нее в ординаторской висит репродукция Клода Моне «Кувшинки», и люди из деревень, далекие от искусства, когда приезжают на прием, останавливаются напротив «Кувшинок» и замирают на какое-то время. И не надо их воспитывать, они сами видят, что это красиво, что это искусство. У меня такая же ситуация была в детстве с фильмом «Солярис». Было лет 13-14, пришла из школы, включила телевизор, и все… Забыла, что обедать села – суп остыл. И никто не воспитывал и не объяснял. Я узнала, что это Тарковский, когда поступала в Академию искусств. Если работа сильная, она найдет зрителя, произведет впечатление. Провокация в искусстве – да или нет? Анна Андреева:

А как ты относишься к провокациям в искусстве? Александра Маркова:

Провокация – одна из форм самовыражения, она тоже может быть талантливо сделана, может быть однодневкой и вообще бездарной. Можно только определить, это сделал новичок или профессионал. Кто такой профессионал? Человек, который набил руку. Любое искусство проверяется временем, это основной критерий. Важно ли иметь кинематографическое образование? Анна Андреева:

Что посоветуешь начинающему режиссеру? Человек хочет снять кино, ему достаточно пойти в вуз или он может быть самоучкой?

Кадр из фильма «Тихая улица», реж. А.Маркова, 2018 г.

Александра Маркова:

Чтобы выйти на новый уровень, нужен вуз. И дело даже не в образовании, а в среде людей. Доступ к информации сейчас есть у всех благодаря интернету, можно насмотреться. Но надо учесть, что всегда есть ревность и конкуренция, как, впрочем, везде. И техника тоже доступна всем. Анна Андреева:

А если по стезе документалистики идти, можно это организовать малыми силами? Александра Маркова:

Да. Может быть очень маленькая команда, маленький бюджет, главное, чтобы герой был интересен и тема. Совет начинающему режиссёру Анна Андреева:

А как свой фильм продвинуть? Грубо говоря, ты снял, у тебя есть твой продукт, что дальше? Как выйти к зрителю? Александра Маркова:

В интернете многое есть! Люди, когда уже устают тратить время и силы на продвижение, могут обратиться к профессионалам, есть пиар-агенты. Но в нашей стране это неразвито пока. Я брала список фестивалей и отсылала всюду. Начинаешь ездить, начинаешь знакомиться, узнаешь о новых фестивалях. Где-то что-то получил, примелькался – все, тебе повезло. Фильму легче дальше продвигаться, ведь часто фестивальные агенты работают по принципу «обезьянки»: где-то у кого-то увидели, что фильм хороший, получил награду, надо к себе пригласить. Это как зачетка у студента: сначала ты работаешь на зачетку, потом она на тебя. Белорусским режиссерам в наших условиях без фестивалей вообще непросто. Фестивали – это бесплатная реклама, очень действенная. Есть шанс обретения финансирования, обрастания контактами. Но тут вопрос удачи. Конечно, еще нужны способности, нужно смотреть на ошибки, обмениваться опытом. И надо быть очень благодарным, когда тебя куда-то взяли, т.е. у тебя есть возможность посмотреть, что снимают другие ребята. Анна Андреева:

Каким характером должен обладать режиссер? Александра Маркова:

Ослиным упрямством. Толстокожестью, надо обрастать хитином, чтобы противостоять критике. Хотя критики тоже разные бывают. Критик говорит о кино, а критикан говорит о себе в кино. Важен жизненный опыт. Раньше во ВГИК после школы не брали, т.е человек должен был иметь что, сказать. Хочется послушать того, кто что-то видел, пережил. Такие фильмы интересно смотреть. Отсюда, возможно, и дефицит тем. Анна Андреева:

Молодые скорее будут играть с формой… Александра Маркова:

Да, это игра. Весь секрет удачного фильма – это интересно ты историю свою рассказал или нет. И думает ли зритель, спустя день/неделю/месяц/год о ней или нет? В этом суть хорошего, качественного кино.