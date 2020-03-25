Можно ли снять фильм в одиночку и как это сделать? Поговорили с режиссёром Александрой Марковой

Можно ли самому снять кино, и что для это потребуется? Важно ли при этом иметь профильное образование или достаточно быть самоучкой? Что не так с белорусским кинематографом? И кто из молодых белорусских режиссеров известен за рубежом?
Можно ли самому снять кино, и что для это потребуется? Важно ли при этом иметь профильное образование или достаточно быть самоучкой? Что не так с белорусским кинематографом? И кто из молодых белорусских режиссеров известен за рубежом?
Фото из домашнего архива А.Марковой
Обо всем этом мы поговорили с молодым независимым режиссером. Александра Маркова известна как документальный режиссер, она сняла шесть фильмов, которые были отмечены множеством призов. Со своими фильмами Саша участвовала в кинофестивалях «Лiстапад», «Золотой Витязь», «Арткино» и других.
Снимает кино сама, пишет сценарий, монтирует и продвигает.
Анна Андреева, СТВ:
Расскажи о первой своей работе.
Александра Маркова, режиссер:
Не считаю, что это, прямо, фильм, это такая короткометражка, она длится 9 минут. Называется «Мустафа» – про художника, который живет в Крыму. Мы с семьей знали этого человека и второй раз поехали на отдых в Крым. Это был 2013 год. Я подумала: если еще раз его увижу на этом курорте (он там жил неподалеку и летом подрабатывал), то сниму про него материал. Он там был, мы договорились, и я сняла маленький фильм-портрет.
Кадр из фильма «Мустафа», реж. А.Маркова, 2014 г.
Мустафа родился без кистей рук и без стопы, но при этом он закончил художественный вуз в Симферополе и аспирантуру в Киеве.
Даже за границей он лучше известен, чем у себя дома. Из-за своеобразной техники в живописи его называют Крымским Гогеном.
Далее у меня были работы такого больше артхаусного плана. Например, короткометражка «Дождь», где природное явление было главным героем. Я любила проводить эксперименты в документальном кино, снимать что-то непривычное.
Анна Андреева:
Как ты выбираешь героя, тему для фильма?
Кадр из фильма «Инклюзия», реж. А.Маркова, 2018 г.
Александра Маркова:
Все из жизни. Темы, которые меня волнуют, моих близких. Потому что каждый раз ты проживаешь такую маленькую жизнь. Так было с фильмом «Инклюзия»:
с темой инклюзивного образования меня познакомила главная героиня – доктор наук. Конкретно меня задело не столько то, что люди с ограниченными возможностями борются за свои права, а сама тема школьного образования, инклюзия в школьном образовании.
Наша школьная система стандартизирована под среднего человека. Получается, что если ты хоть чем-то отличаешься, то ты выпадешь из социума.
И эта тема меня зацепила, так получилось, что «запустилась» и сняла (на тот момент Саша работала на «Беларусьфильме» – прим. ред.).
Премьера «Инклюзии» состоялась не в Беларуси, а в Индии. Фестиваль «WE CARE film fest » (о проблемах людей с ограниченными возможностями – прим.ред.) длится весь месяц, весь июнь, и катается по всей Индии, Франции, Иране, Омане и ОАЭ. Затем уже была белорусская премьера.
Анна Андреева:
У нас снимают белорусское кино, но зритель мало что видит: что-то просто не доходит до широкой публики. Как популяризировать наше кино?
Александра Маркова:
Мне кажется, не надо упираться только в студии-монополисты, сейчас везде царит рыночная экономика. Здесь я как экономист смотрю: если ты попадаешь в рыночные условия, ты сам должен развиваться, быть конкурентоспособным.
Что для этого делать? Быстрее двигаться, мониторить рынок, спрос. И спрос надо изучать, делать продукт не для узкого круга людей, а то, что хочет увидеть зритель.
У нас в стране несколько фестивалей: «Лістапад», «Нефiльтраванае кiно», фестивали кино о правах человека, скандинавских фильмов, но этого очень мало.
Кадр из фильма «Надежда», реж. А.Маркова, 2019 г.
Анна Андреева:
Что делать?
Александра Маркова:
Страна маленькая, отечественный кинорынок в зачаточном состоянии, кинотеатрам не выгодно катать некассовое кино, интернет-платформы только осваиваются нами.
Люди особо не ходят на белорусское кино. Почему? Мало рекламы, у нас почему-то не придают этому большого значения.
В других странах ощутимая доля бюджета фильма закладывается на продвижение и рекламу. Зритель ходит на голливудские продукты, на имена, на фильмы, которые часто в сети анонсируют, по телевизору.
А наши известны становятся, когда где-то на фестивалях засветятся, т.е. действует такая еще советская модель.
А талантливые ребята есть в любой стране.
Анна Андреева:
Феномен Лаврецкого как объяснить? Казалось, что он просто снимает для себя, а тут слава и шумиха вокруг него, участие в известных конкурсах, лекции.
Александра Маркова:
Насколько я знаю, Никита снимает очень давно, дольше меня, еще с подросткового возраста. Он долго практиковался и очень насмотрен, плюс, конечно, есть способности. Прежде чем он попал на первый фестиваль, ну, лет 8 он снимал.
Его фишка в темпоритме. Некоторые говорят, что он там все высчитывал, раз математик.
Мне кажется, это бред. Он попал к зрителю, потому что его темпоритм ближе определенному количеству людей, интересен, задевает чем-то.
Он молодец, двигает свое кино, с помощью или без помощи кого-то. Он делает себе имя, это очень важно. Единственный шанс у наших ребят – сделать себе имя. Для этого придется многим пожертвовать, быть упрямым и очень любить свое дело.
Анна Андреева:
А какие у нас современные белорусские режиссеры? Кого ты можешь выделить?
Кадр из фильма «Последняя дата», реж. А.Маркова, 2016 г.
Александра Маркова:
Настя Мирошниченко – про нее уже ленивый не слышал, ее проект «Перекресток» про художника без дома, фильм «Дебют» про женскую колонию, выдвинутый на Оскар. Когда я ехала по ночному Каиру на самолет (после кинофестиваля) с молодыми режиссерами, там был бывший болливудский актер, который стал кинорежиссером. И вот когда ты едешь ночью в другой стране, на другом континенте, и тебе режиссер из другой страны рассказывает про белорусский фильм «Дебют», что он его помнит, как его поразил финал… Это непередаваемо, очень круто!
За рубежом знают белорусские фамилии – Анастасия Мирошниченко, Андрей Кутило, Дарья Жук. У нас есть молодые ребята: Влада Сенькова, Андрей Кривецкий, Митя Семенов-Алейников, Нелла Василевская и много других.
Анна Андреева:
Чтобы кино получилось, кто первостепенен: режиссер, актер, сценарист...?
Александра Маркова:
Личность. Режиссер, он рассказывает какую-то историю. Много художников выпускается в любых вузах мира, а известными становятся лишь единицы. И тут два варианта. Либо сильно раскручен, маркетинг прекрасно работает. А есть мегаталантливые люди. Есть общечеловеческие темы, а есть такие однодневки, вот ты ими хайп словил – через полгода-год тебя забыли.
Наши кинокритики считают, что надо воспитывать зрителя, я не совсем согласна.
Пример мне привела моя мать, она врач. У нее в ординаторской висит репродукция Клода Моне «Кувшинки», и люди из деревень, далекие от искусства, когда приезжают на прием, останавливаются напротив «Кувшинок» и замирают на какое-то время. И не надо их воспитывать, они сами видят, что это красиво, что это искусство.
У меня такая же ситуация была в детстве с фильмом «Солярис». Было лет 13-14, пришла из школы, включила телевизор, и все… Забыла, что обедать села – суп остыл. И никто не воспитывал и не объяснял. Я узнала, что это Тарковский, когда поступала в Академию искусств. Если работа сильная, она найдет зрителя, произведет впечатление.
Анна Андреева:
А как ты относишься к провокациям в искусстве?
Александра Маркова:
Провокация – одна из форм самовыражения, она тоже может быть талантливо сделана, может быть однодневкой и вообще бездарной. Можно только определить, это сделал новичок или профессионал. Кто такой профессионал? Человек, который набил руку.
Любое искусство проверяется временем, это основной критерий.
Анна Андреева:
Что посоветуешь начинающему режиссеру? Человек хочет снять кино, ему достаточно пойти в вуз или он может быть самоучкой?
Кадр из фильма «Тихая улица», реж. А.Маркова, 2018 г.
Александра Маркова:
Чтобы выйти на новый уровень, нужен вуз. И дело даже не в образовании, а в среде людей. Доступ к информации сейчас есть у всех благодаря интернету, можно насмотреться. Но надо учесть, что всегда есть ревность и конкуренция, как, впрочем, везде.
И техника тоже доступна всем.
Анна Андреева:
А если по стезе документалистики идти, можно это организовать малыми силами?
Александра Маркова:
Да. Может быть очень маленькая команда, маленький бюджет, главное, чтобы герой был интересен и тема.
Анна Андреева:
А как свой фильм продвинуть? Грубо говоря, ты снял, у тебя есть твой продукт, что дальше? Как выйти к зрителю?
Александра Маркова:
В интернете многое есть! Люди, когда уже устают тратить время и силы на продвижение, могут обратиться к профессионалам, есть пиар-агенты. Но в нашей стране это неразвито пока. Я брала список фестивалей и отсылала всюду.
Начинаешь ездить, начинаешь знакомиться, узнаешь о новых фестивалях. Где-то что-то получил, примелькался – все, тебе повезло. Фильму легче дальше продвигаться, ведь часто фестивальные агенты работают по принципу «обезьянки»: где-то у кого-то увидели, что фильм хороший, получил награду, надо к себе пригласить.
Это как зачетка у студента: сначала ты работаешь на зачетку, потом она на тебя.
Белорусским режиссерам в наших условиях без фестивалей вообще непросто. Фестивали – это бесплатная реклама, очень действенная. Есть шанс обретения финансирования, обрастания контактами. Но тут вопрос удачи. Конечно, еще нужны способности, нужно смотреть на ошибки, обмениваться опытом. И надо быть очень благодарным, когда тебя куда-то взяли, т.е. у тебя есть возможность посмотреть, что снимают другие ребята.
Анна Андреева:
Каким характером должен обладать режиссер?
Александра Маркова:
Ослиным упрямством. Толстокожестью, надо обрастать хитином, чтобы противостоять критике. Хотя критики тоже разные бывают. Критик говорит о кино, а критикан говорит о себе в кино.
Важен жизненный опыт. Раньше во ВГИК после школы не брали, т.е человек должен был иметь что, сказать. Хочется послушать того, кто что-то видел, пережил. Такие фильмы интересно смотреть. Отсюда, возможно, и дефицит тем.
Анна Андреева:
Молодые скорее будут играть с формой…
Александра Маркова:
Да, это игра. Весь секрет удачного фильма – это интересно ты историю свою рассказал или нет. И думает ли зритель, спустя день/неделю/месяц/год о ней или нет? В этом суть хорошего, качественного кино.
Справка:
Маркова Александра Сергеевна родилась в Витебске. Училась в художественном училище им.Глебова на специальности «Скульптура».
Имеет два высших образования: первое – экономическое, второе – режиссерское. (прим. ред. – закончила Белорусскую академию искусств по специальности «Режиссер кино и телевидения»).
Независимый режиссер, в основном снимает документальное кино.
Ее фильмы («Мустафа», «Игры под дождем»,«Последняя дата», «Тихая улица», «Инклюзия», «Надежда») успешно участвовали в различных международных кинофестивалях Беларуси («Лiстапад»), России («Золотой Витязь», «Арткино», «Кинопроба» и др), Грузии, Украины, Китая, Японии, Египта, Кыргызстана и др., и получили множество наград.