Папа не сдержал слово. Старший брат отвёл сестру на танцы отцов и дочерей

Отец пообещал дочери сходить вместе с ней на танцы, но не сдержал слово. Чтобы девочка не грустила, ей на выручку пришёл брат.

Как рассказала на своей странице в Facebook Трелизия Хамертер, отец её дочери уже второй год подряд не пришёл на встречу. Девочка очень ждала возможности пойти на танцы, куда ходят только дочери с папами.