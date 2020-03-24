Папа не сдержал слово. Старший брат отвёл сестру на танцы отцов и дочерей
Отец пообещал дочери сходить вместе с ней на танцы, но не сдержал слово. Чтобы девочка не грустила, ей на выручку пришёл брат.
Как рассказала на своей странице в Facebook Трелизия Хамертер, отец её дочери уже второй год подряд не пришёл на встречу. Девочка очень ждала возможности пойти на танцы, куда ходят только дочери с папами.
Фото: facebook.com/trelysia.s.hamerter
По словам Хамертер, ребёнок был весь в слезах. Трелизия не знала, как выбраться из этой ситуации, когда её сын подошёл к сестре и сказал, что так не годится. Мальчик заявил, что его сестра заслуживает того, чтобы мужчина сдержал своё слово и помог ей почувствовать себя особенной.
Фото: facebook.com/trelysia.s.hamerter
Теперь в слезах была уже мама детей. Хамертер гордо сказала, что растит прекрасного юношу, который однажды станет замечательным мужем.
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