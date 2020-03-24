Прямой эфир

Папа не сдержал слово. Старший брат отвёл сестру на танцы отцов и дочерей

24 марта 2020 14:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Отец пообещал дочери сходить вместе с ней на танцы, но не сдержал слово. Чтобы девочка не грустила, ей на выручку пришёл брат. 

Как рассказала на своей странице в Facebook Трелизия Хамертер, отец её дочери уже второй год подряд не пришёл на встречу. Девочка очень ждала возможности пойти на танцы, куда ходят только дочери с папами. 

Папа не сдержал слово. Старший брат отвёл сестру на танцы отцов и дочерей -1

Фото: facebook.com/trelysia.s.hamerter 

По словам Хамертер, ребёнок был весь в слезах. Трелизия не знала, как выбраться из этой ситуации, когда её сын подошёл к сестре и сказал, что так не годится. Мальчик заявил, что его сестра заслуживает того, чтобы мужчина сдержал своё слово и помог ей почувствовать себя особенной. 

Папа не сдержал слово. Старший брат отвёл сестру на танцы отцов и дочерей -4

Фото: facebook.com/trelysia.s.hamerter 

Теперь в слезах была уже мама детей. Хамертер гордо сказала, что растит прекрасного юношу, который однажды станет замечательным мужем. 

Месяцем ранее мы рассказывали об отце, который захотел сделать незабываемый подарок своему сыну на день рождения.

Мужчина исполнил самое заветное желание ребёнка – подробности здесь

# Дети и родители # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Чем занимаются люди во время карантина? 11 фотографий, которые вас удивят
24 марта 2020 12:27

Чем занимаются люди во время карантина? 11 фотографий, которые вас удивят

Мужчина нашёл в сарае старую тетрадь. В её существование не верили даже специалисты
24 марта 2020 10:16

Мужчина нашёл в сарае старую тетрадь. В её существование не верили даже специалисты

Невероятно мило! Как вырастают питомцы в 12 фотографиях
23 марта 2020 14:35

Невероятно мило! Как вырастают питомцы в 12 фотографиях