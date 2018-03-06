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Азаренко, Соболенко, Саснович, Лапко в Индиан-Уэллсе: что публикуют в соцсетях теннисистки с турнира

06 марта 2018 10:57
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Новости Беларуси. Четыре белорусские теннисистки примут участие в турнире в Индиан-Уэллсе.

В основной сетке турнира сыграют Александра Саснович, Арина Соболенко и Виктория Азаренко.

Вера Лапко проходит квалификацию. В первом раунде квалификации белоруска обыграла Катерину Бондаренко из Украины. Во втором круге Лапко предстоит встреча с американкой Софией Кенин.

Азаренко, Соболенко, Саснович, Лапко в Индиан-Уэллсе: что публикуют в соцсетях теннисистки с турнира-1

Фото: instagram.com/belarustennis

Матчи основной сетки стартуют седьмого марта.

Мы посмотрели, что публикуют четыре белорусские теннисистки в социальных сетях с турнира в Индиан-Уэллсе. Девушки уже находятся в США.

Виктория Азаренко дважды становилась победительницей турнира в Индиан-Уэллсе – в 2012 и 2016 годах. В нынешнем году этот турнир станет для Виктории особенным, потому что она долгое время не выступала из-за судебных разбирательств с отцом своего ребенка.

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Азаренко, Соболенко, Саснович, Лапко в Индиан-Уэллсе: что публикуют в соцсетях теннисистки с турнира-4

Фото: instagram.com/vichka35

Александра Саснович в третий раз сыграет в Индиан-Уэллсе.

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Азаренко, Соболенко, Саснович, Лапко в Индиан-Уэллсе: что публикуют в соцсетях теннисистки с турнира-6

Фото: instagram.com/aliaksandrasasnovich

Арина Соболенко и Вера Лапко впервые примут участие в турнире.

Арина Соболенко:
Что-то большое скоро наступит!

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Азаренко, Соболенко, Саснович, Лапко в Индиан-Уэллсе: что публикуют в соцсетях теннисистки с турнира-9

Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

Вера Лапко:
Большое спасибо за практику, Виктория Азаренко! Это всегда огромный опыт играть с таким теннисистом.

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Азаренко, Соболенко, Саснович, Лапко в Индиан-Уэллсе: что публикуют в соцсетях теннисистки с турнира-12

Фото: instagram.com/veralapko

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