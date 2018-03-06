Азаренко, Соболенко, Саснович, Лапко в Индиан-Уэллсе: что публикуют в соцсетях теннисистки с турнира
Новости Беларуси. Четыре белорусские теннисистки примут участие в турнире в Индиан-Уэллсе.
В основной сетке турнира сыграют Александра Саснович, Арина Соболенко и Виктория Азаренко.
Вера Лапко проходит квалификацию. В первом раунде квалификации белоруска обыграла Катерину Бондаренко из Украины. Во втором круге Лапко предстоит встреча с американкой Софией Кенин.
Фото: instagram.com/belarustennis
Матчи основной сетки стартуют седьмого марта.
Мы посмотрели, что публикуют четыре белорусские теннисистки в социальных сетях с турнира в Индиан-Уэллсе. Девушки уже находятся в США.
Виктория Азаренко дважды становилась победительницей турнира в Индиан-Уэллсе – в 2012 и 2016 годах. В нынешнем году этот турнир станет для Виктории особенным, потому что она долгое время не выступала из-за судебных разбирательств с отцом своего ребенка.
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Фото: instagram.com/vichka35
Александра Саснович в третий раз сыграет в Индиан-Уэллсе.
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Фото: instagram.com/aliaksandrasasnovich
Фото: instagram.com/sabalenka_aryna
Вера Лапко:
Большое спасибо за практику, Виктория Азаренко! Это всегда огромный опыт играть с таким теннисистом.
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Фото: instagram.com/veralapko