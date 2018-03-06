Азаренко, Соболенко, Саснович, Лапко в Индиан-Уэллсе: что публикуют в соцсетях теннисистки с турнира

Вера Лапко проходит квалификацию. В первом раунде квалификации белоруска обыграла Катерину Бондаренко из Украины. Во втором круге Лапко предстоит встреча с американкой Софией Кенин.

Матчи основной сетки стартуют седьмого марта.

Мы посмотрели, что публикуют четыре белорусские теннисистки в социальных сетях с турнира в Индиан-Уэллсе. Девушки уже находятся в США.

Виктория Азаренко дважды становилась победительницей турнира в Индиан-Уэллсе – в 2012 и 2016 годах. В нынешнем году этот турнир станет для Виктории особенным, потому что она долгое время не выступала из-за судебных разбирательств с отцом своего ребенка.

Азаренко впервые прокомментировала ситуацию в личной жизни и спорте

Семья экс-бойфренда Азаренко травит ее в соцсетях: комментарий теннисистки