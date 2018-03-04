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Представители Гребенщикова рассказали о состоянии здоровья музыканта

04 марта 2018 13:53
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Новости России. Днём 4 марта стало известно, что Борис Гребенщиков простудился. Ранее появились слухи, что музыканта доставили в медучреждение из-за проблем с сердцем.

Как сообщается на официальной странице Гребенщикова в Facebook, ложная информация появилась на одном из российских телеканалов.

«Борис сильно простудился, как и многие этой зимой. Просим не беспокоить семью и группу, а просто пожелать Борису скорейшего восстановления. Спасибо!», – написано в посте.

Борис Гребенщиков наиболее известен как гитарист рок-группы «Аквариум». Он также является одним из основоположников русской рок-музыки.

В конце 2015 года Борис стал гостем программы «Простые вопросы».

«Песни пишу не я. Песни пишет русский язык», – подробнее здесь.

# Музыка # Борис Гребенщиков # калейдоскоп

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