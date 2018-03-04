Девочку назвали Этель: 78-летний Эммануил Виторган стал отцом в третий раз

Новости России. Недавно стало известно, что 78-летний Эммануил Виторган стал отцом в третий раз. Ирина Виторган родила ребёнка в 56 лет.

Как сообщает 7Дней.ру, женщина родила дочку сама, без помощи суррогатной матери. Девочку назвали Этель. Как рассказывает счастливая мать, имя означает «благородная».

«Мы с выбором имени «попали в точку»: Эммануил у нас такой благородный, а дочка похожа на него – такая же чёрненькая, лохматенькая, у неё такие же, как у Эммочки, носик, губки и лобик (лобик у неё такой же, как у её племянника Платона – мы это ещё на УЗИ заметили)», – поделилась Ирина с 7days.ru.