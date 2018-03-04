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Девочку назвали Этель: 78-летний Эммануил Виторган стал отцом в третий раз

04 марта 2018 09:52
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Новости России. Недавно стало известно, что 78-летний Эммануил Виторган стал отцом в третий раз. Ирина Виторган родила ребёнка в 56 лет.  

Как сообщает 7Дней.ру, женщина родила дочку сама, без помощи суррогатной матери. Девочку назвали Этель. Как рассказывает счастливая мать, имя означает «благородная».  

«Мы с выбором имени «попали в точку»: Эммануил у нас такой благородный, а дочка похожа на него – такая же чёрненькая, лохматенькая, у неё такие же, как у Эммочки, носик, губки и лобик (лобик у неё такой же, как у её племянника Платона – мы это ещё на УЗИ заметили)», – поделилась Ирина с 7days.ru.

Девочку назвали Этель: 78-летний Эммануил Виторган стал отцом в третий раз-1

Фото: instagram.com/emmanuil_vitorgan  

Для супруги Виторгана это первый ребёнок, в то же время у Эммануила есть двое взрослых детей, несколько внуков и даже правнуки. К слову, родителями Платона являются Максим Виторган и Ксения Собчак.  

Фотофакт: что публикует в Instagram Ксения Собчак для пяти миллионов своих подписчиков  

Девочку назвали Этель: 78-летний Эммануил Виторган стал отцом в третий раз-4

Фото: instagram.com/emmanuil_vitorgan  

Сообщается, что Этель родилась 26 февраля. Ирина Виторган говорила, что ждала это событие более 20 лет. У женщины были проблемы со здоровьем и ей было нужно время, чтобы решить их.  

Несколько лет назад Эммануил Виторган рассказывал о своей супруге.  

«Она – главный человек в нашей семье» (подробнее здесь).

# Звезды # калейдоскоп # Эммануил Виторган # Ксения Собчак # Максим Виторган # Ирина Виторган # Этель Виторган # Платон Виторган

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