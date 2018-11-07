В Нью-Йорке редкая птица стала звездой интернета

Новости США. Недавно у жителей Нью-Йорка появилась возможность лицезреть редкого гостя – утку-мандаринку. Обычно эта птица обитает в Восточной Азии, поэтому её появление в США вызвало интерес у американцев. Об яркой утке заговорили ещё 10 октября. В тот день видео с мандаринкой было опубликовано в Twitter-аккаунте, посвящённом наблюдению за редкими птицами в Манхэттене. С того времени ролик набрал более 25 тысяч просмотров.

Фото: скриншот из видео в Twitter-аккаунте Manhattan Bird Alert

Как сообщает New York Post, на следующий день после обнаружения птицы, американцы пришли посмотреть на необычного гостя, но мандаринка исчезла. Однако на этом история не заканчивается. Через две недели утка была замечена возле реки Гудзон, и вскоре путешественник вернулся в Центральный парк.

Фото: скриншот из видео в Twitter-аккаунте Manhattan Bird Alert

Было сделано три предположения относительно того, как самец мандаринки оказался в США. Первое – птица сбежала из зоопарка. Был сделан звонок в учреждение, но работники ответили, что у них все животные на месте.

Фото: twitter.com/BirdCentralPark

В итоге остались два варианта: утка была чьим-то питомцем законно или незаконно, а затем сбежала или была выброшена на улицу. На лапе птицы есть кольцо, что подтверждает один из этих вариантов.

Фото: twitter.com/BirdCentralPark