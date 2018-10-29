Теннис. Украинка Элина Свитолина стала победительницей итогового турнира WTA

В финале украинка играла со Слоун Стивенс. Первый сет остался за американкой – 6:3, а вот в двух следующих сильнее была Свитолина – 6:2, 6:2. Эта виктория позволила ей переместиться с шестой позиции в мировой классификации на четвертую.