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Теннис. Украинка Элина Свитолина стала победительницей итогового турнира WTA

29 октября 2018 13:12
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Победительницей главного итогового турнира года стала Элина Свитолина, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Спортсменка завоевала чемпионский титул впервые в карьере.

Теннис. Украинка Элина Свитолина стала победительницей итогового турнира WTA-1

В финале украинка играла со Слоун Стивенс. Первый сет остался за американкой – 6:3, а вот в двух следующих сильнее была Свитолина – 6:2, 6:2. Эта виктория позволила ей переместиться с шестой позиции в мировой классификации на четвертую.

Теннис. Украинка Элина Свитолина стала победительницей итогового турнира WTA-4

Теннис. Украинка Элина Свитолина стала победительницей итогового турнира WTA-6

# Теннис # Элина Свитолина # Фотофакт

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