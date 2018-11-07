Естествоиспытатель нашёл в Эквадоре паукообразное с собачьей головой
Новости Австралии. В тропическом лесу Эквадора естествоиспытатель Андреас Кей обнаружил необычного представителя паукообразных. На спине членистоногого есть чёрный нарост в форме головы собаки или кролика.
Как сообщает Science Alert, это существо принадлежит к отряду сенокосцев. В отличие от пауков, у них нет паутинных желез и очень длинные конечности при относительно маленьком брюшке.
Фото: Andreas Kay/Flickr/CC BY-NC-SA 2.0
Сенокосцы не ядовиты, но могут выделять пахучий секрет. Из-за неприятного запаха хищные насекомые и другие животные не любят употреблять их в пищу. Это одна из причин повсеместной распространённости данных паукообразных.
Предполагается, что сенокосцы населяли планету 400 миллионов лет назад, когда даже динозавров ещё не было.
Фото: Andreas Kay/Flickr/CC BY-NC-SA 2.0
Касаемо обнаруженного паукообразного, Андреас Кей встретил его летом 2017 года. Естествоиспытатель не ограничился фотографиями и снял членистоногое на видео. Кстати, буквально только что Кей поделился ещё одним роликом с Metagryne bicolumnata.
О данном виде сенокосцев стало известно в 1959 году. Исследователь того времени сделал эскизы животного.
Рисунок: Carl Friedrich Roewer
Предполагается, чёрное тело, два ушных выступа и ложные жёлтые глаза служат средством отпугивания хищников.
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