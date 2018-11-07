Естествоиспытатель нашёл в Эквадоре паукообразное с собачьей головой

Как сообщает Science Alert, это существо принадлежит к отряду сенокосцев. В отличие от пауков, у них нет паутинных желез и очень длинные конечности при относительно маленьком брюшке.

Новости Австралии. В тропическом лесу Эквадора естествоиспытатель Андреас Кей обнаружил необычного представителя паукообразных. На спине членистоногого есть чёрный нарост в форме головы собаки или кролика.

Сенокосцы не ядовиты, но могут выделять пахучий секрет. Из-за неприятного запаха хищные насекомые и другие животные не любят употреблять их в пищу. Это одна из причин повсеместной распространённости данных паукообразных.

Предполагается, что сенокосцы населяли планету 400 миллионов лет назад, когда даже динозавров ещё не было.