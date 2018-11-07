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Естествоиспытатель нашёл в Эквадоре паукообразное с собачьей головой

07 ноября 2018 12:59
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Новости Австралии. В тропическом лесу Эквадора естествоиспытатель Андреас Кей обнаружил необычного представителя паукообразных. На спине членистоногого есть чёрный нарост в форме головы собаки или кролика.  

Как сообщает Science Alert, это существо принадлежит к отряду сенокосцев. В отличие от пауков, у них нет паутинных желез и очень длинные конечности при относительно маленьком брюшке.  

Естествоиспытатель нашёл в Эквадоре паукообразное с собачьей головой-1

Фото: Andreas Kay/Flickr/CC BY-NC-SA 2.0  

Сенокосцы не ядовиты, но могут выделять пахучий секрет. Из-за неприятного запаха хищные насекомые и другие животные не любят употреблять их в пищу. Это одна из причин повсеместной распространённости данных паукообразных.  

Предполагается, что сенокосцы населяли планету 400 миллионов лет назад, когда даже динозавров ещё не было.  

Естествоиспытатель нашёл в Эквадоре паукообразное с собачьей головой-4

Фото: Andreas Kay/Flickr/CC BY-NC-SA 2.0  

Касаемо обнаруженного паукообразного, Андреас Кей встретил его летом 2017 года. Естествоиспытатель не ограничился фотографиями и снял членистоногое на видео. Кстати, буквально только что Кей поделился ещё одним роликом с Metagryne bicolumnata.  

О данном виде сенокосцев стало известно в 1959 году. Исследователь того времени сделал эскизы животного.  

Естествоиспытатель нашёл в Эквадоре паукообразное с собачьей головой-7

Рисунок: Carl Friedrich Roewer  

Предполагается, чёрное тело, два ушных выступа и ложные жёлтые глаза служат средством отпугивания хищников.  

Осенью 2018 года по Гомельской области расползлись тарантулы. 

Членистоногих находили даже в медпунктах и школах – здесь подробнее.  

# Дикие животные # калейдоскоп # Андреас Кей # Видеофакт

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