Американец использует своего кота для тренировок вместо спортивного снаряда

Новости США. В сети появилось видео, где американский блогер Тревис Делориер тренируется, используя вместо спортивного снаряда своего кота.

В шестиминутном видео блогер и его рыжий кот Джейкоб вместе занимаются спортом.

По словам Тревиса, «пришло время сделать видео тренировок с кошкой. Мы с питомцем очень повеселились, создавая ролик».