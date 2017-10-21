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Американец использует своего кота для тренировок вместо спортивного снаряда

21 октября 2017 11:12
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Новости США. В сети появилось видео, где американский блогер Тревис Делориер тренируется, используя вместо спортивного снаряда своего кота.

В шестиминутном видео блогер и его рыжий кот Джейкоб вместе занимаются спортом.

По словам Тревиса, «пришло время сделать видео тренировок с кошкой. Мы с питомцем очень повеселились, создавая ролик».

Американец использует своего кота для тренировок вместо спортивного снаряда -1

Источник фото: скриншот из видео

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Рыжего кота молодой человек называет своим «лучшим другом».

Американец использует своего кота для тренировок вместо спортивного снаряда -4

Источник фото: скриншот из видео

У канала блогера около 30 тысяч подписчиков. Во многих роликах и влогах Тревис и его питомец вместе: готовят, занимаются спортом и путешествуют.

Американец использует своего кота для тренировок вместо спортивного снаряда -7

Источник фото: скриншот из видео

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# Домашние животные # Фотофакт # калейдоскоп # Тревис Делориер

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