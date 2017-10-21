Американец использует своего кота для тренировок вместо спортивного снаряда

Новости США. В сети появилось видео, где американский блогер Тревис Делориер тренируется, используя вместо спортивного снаряда своего кота.
В шестиминутном видео блогер и его рыжий кот Джейкоб вместе занимаются спортом.
По словам Тревиса, «пришло время сделать видео тренировок с кошкой. Мы с питомцем очень повеселились, создавая ролик».
Источник фото: скриншот из видео
Сайт с круглосуточным мурлыканьем кота завоевывает мир
Рыжего кота молодой человек называет своим «лучшим другом».
Источник фото: скриншот из видео
У канала блогера около 30 тысяч подписчиков. Во многих роликах и влогах Тревис и его питомец вместе: готовят, занимаются спортом и путешествуют.
Источник фото: скриншот из видео