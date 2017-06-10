Фотофакт: в Финляндии живет самый большой кот в мире. Его кличка Малышок

Домашнее животное официально зовут Бондом, но хозяева дали ему другое прозвище – Пиккис, что в переводе на русский означает «Малышок». В интервью изданию Yle хозяин отмечает, что знал, что мейн-куны являются одной из самых больших пород котов, но не представлял, что его питомец настолько вырастет.

Новости Финляндии. Семья Яна-Эрика Брууна, живущая в финском городе Туусула, имеет необычное домашнее животное. Их питомца породы мейн-кун можно назвать самым большим котом в мире.

Пока звание самого крупного кота официально носит британский мейн-кун Лудо, однако Малышок больше него на 2 сантиметра и тяжелее на 5 килограмм.

Хозяин «финского тяжеловеса» в шутку называет его домашним львом и добавляет, что несмотря на размер питомца, он очень добрый и ласковый, любит спать на солнце и залезать всем на руки – правда не все могут его выдержать.