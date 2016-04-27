Прийти в форму к лету: даже кот качает пресс

15-секундное видео, опубликованное на YouTube, приобретает невероятную популярность. Пользователи социальных сетей отмечают: этот питомец мотивирует привести свое тело в порядок.

Кот лежит на полу и поднимает верхнюю часть своего тела.

Он словно пытается качать пресс. Силы воли хватило всего на несколько подходов. После изнурительных упражнений кот падает на бок.

Напомним, не так давно Интернет покорил хмурый кот, любящий ходить в магазин.

Из-за огромного количества поклонников администрация торгового объекта не может запретить ему приходить в магазин. И это несмотря на то, что его пребывание нарушает санитарные нормы. Подробности читайте здесь.