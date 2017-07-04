У интернета появился кот: сайт, где можно круглосуточно слушать мурлыканье кота, завоевывает мир

Новости мира. В конце июня в Cети появился сайт, на котором все время можно послушать мурчащего кота. Интересная особенность purrli.com в том, что пользователь самостоятельно создает звуки кота под себя. Например, можно отрегулировать громкость, частоту мяуканий, тембр животного. Также есть опция выбора между сонным и бодрым урчанием, дистанции мурлыканья и количество мяуканий.

Фото: facebook.com/purrlipurrs

В описании проекта сказано, что «звук мурлычащего кота – один из самых приятных звуков, который может помочь успокоиться, когда человек испытывает стресс. Purrli пытается воссоздать не только звук, но и присутствие вашего собственного виртуального кота через настраиваемый звуковой движок, смоделированный при помощи настоящего мурлыканья. Purrli стремится сделать его максимально реальным и живым». Слоган сайта – «У интернета появился кот».

Фото: facebook.com/purrlipurrs

На странице проекта в Instagram опубликован снимок кота, который являлся звуковым прототипом мурлыканья. «Встречайте Бабуш, настоящего кота стоящего за звуками Purrli. Она помогла создать аудио-модель! Спасибо, Бабуш!»

Бабуш. Фото: facebook.com/purrlipurrs

В день запуска сайта – 26 июня в социальной сети был опубликован снимок кота, который был заинтересован звуками с монитора. Его фото создатели подписали таким образом: «Встречайте Грейси, первого (не бета-тестера) кота, который заинтригован Purrli с момента его запуска сегодня».

Грэйси. Фото: facebook.com/purrlipurrs