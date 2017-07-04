Кот из Японии научился крутить спиннер хвостом

Новости Японии. Домашний кот из Японии, который научился крутить спиннер хвостом, становится популярным в интернете. Ролик, где домашнее животное сидит на столе спиной к игрушке и раскручивает ее хвостом, набрал 55 тысяч лайков и 40 тысяч ретвитов.

За спиной у питомца лежит три спиннера, но особенно быстро животному удалось раскрутить только одну игрушку. В комментариях к видео некоторые пользователи писали, что «спиннеры сейчас везде, даже кошки научились использовать их».