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Кот из Японии научился крутить спиннер хвостом

04 июля 2017 12:10
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Новости Японии. Домашний кот из Японии, который научился крутить спиннер хвостом, становится популярным в интернете. Ролик, где домашнее животное сидит на столе спиной к игрушке и раскручивает ее хвостом, набрал 55 тысяч лайков и 40 тысяч ретвитов.

За спиной у питомца лежит три спиннера, но особенно быстро животному удалось раскрутить только одну игрушку. В комментариях к видео некоторые пользователи писали, что «спиннеры сейчас везде, даже кошки научились использовать их».

Кот из Японии научился крутить спиннер хвостом-1

Изображение: giphy.com

Спиннер – это специальная игрушка, которая служит своеобразным антистрессом. Она напоминает собой вертушку, которую нужно зажать между двумя пальцами и раскрутить. Спиннер предназначен для снятия стресса, сосредоточения и развития мелкой моторики и чувствительности пальцев. Большую популярность в мире игрушка получила в начале 2017 года, хотя и появилась довольно давно – в начале 21 века. Сейчас на рынке присутствуют самые разнообразные спиннеры – с тремя или двумя крыльями, прямоугольный, круглый, с подсветкой.

Как животные реагируют на фокусы и как ролики с питомцами становятся интернет-хитами – здесь подробнее.

# Фотофакт # Курьезы

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