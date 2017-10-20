Данила Багров стал российским национальным супергероем

Новости России. Российские интернет-пользователи выбрали национального супергероя. Им стал герой Сергея Бодрова-младшего в фильмах «Брат» и «Брат-2» – Данила Багров.

Инициаторами голосования стали организаторы выставки «Интерполитех». Опрос проводился в социальной сети «ВКонтакте».

Свои голоса за Багрова отдали 45% участников опроса. На втором месте оказался былинный герой Илья Муромец, за которого проголосовали 13%. Третье место занял Глеб Жеглов – герой популярного многосерийного фильма «Место встречи изменить нельзя» в исполнении Владимира Высоцкого.