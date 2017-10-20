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Данила Багров стал российским национальным супергероем

20 октября 2017 10:30
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Новости России. Российские интернет-пользователи выбрали национального супергероя. Им стал герой Сергея Бодрова-младшего в фильмах «Брат» и «Брат-2» – Данила Багров.

Инициаторами голосования стали организаторы выставки «Интерполитех». Опрос проводился в социальной сети «ВКонтакте».

Свои голоса за Багрова отдали 45% участников опроса. На втором месте оказался былинный герой Илья Муромец, за которого проголосовали 13%. Третье место занял Глеб Жеглов – герой популярного многосерийного фильма «Место встречи изменить нельзя» в исполнении Владимира Высоцкого.

Данила Багров. Кадр из фильма «Брат»

Кроме тройки лидеров, среди вариантов в голосовании были такие герои, как Штирлиц, Дядя Степа, Сергей Глухарев и Ольга Терентьева.

В октябре 2017 года рэпер Оксимирон начал «исторический баттл» с американцем Dizaster с фразы Данилы Багрова из фильма – здесь подробнее.

# калейдоскоп # Кино # Данила Багров # Сергей Бодров

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