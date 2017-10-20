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«Самый счастливый человек»: Джастин Тимберлейк трогательно поздравил жену с пятой годовщиной свадьбы

20 октября 2017 11:47
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Новости США. Певец Джастин Тимберлейк и его супруга Джессика Бил отмечают пятую годовщину свадьбы.

На своей странице в Instagram певец написал трогательное признание для супруги и прикрепил видео, где он исполняет песню, под которую они впервые танцевали вместе.

Тимберлейк отмечает, что пять лет назад после обмена свадебными клятвами со своим лучшим другом он стал «самым счастливым человеком».

Джастин Тимберлейк, певец:
Моя прекрасная Джессика Бил. Ты показала мне, что значит настоящая любовь. Я не могу выразить словами, что значат для меня последние пять лет. Послушай мелодию, моя любовь прячется в ней.

«Самый счастливый человек»: Джастин Тимберлейк трогательно поздравил жену с пятой годовщиной свадьбы-1

Фото: instagram.com/jessicabiel

Жена исполнителя прокомментировала трогательное послание артиста.

«Мое нежное сердце – твое. Навсегда», – написала актриса.

«Самый счастливый человек»: Джастин Тимберлейк трогательно поздравил жену с пятой годовщиной свадьбы-4

Фото: oscar.go.com

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Пара поженилась в октябре 2012 года в Италии. Весной 2015 года чета стала родителями мальчика Сайласа.

Певец ушел в декрет на некоторое время, чтобы побыть с новорожденным сыном – здесь подробнее.

# Звезды # калейдоскоп # Джастин Тимберлейк # Фотофакт

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