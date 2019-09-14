8 девушек и одна Меган Маркл. Вспоминаем всех возлюбленных принца Гарри

15 сентября принцу Гарри исполнится 35 лет. Он уже год живет в счастливом браке с Меган Маркл и воспитывает сына Арчи, который родился в мае. До встречи с Меган самый завидный жених Британии вел скандальный образ жизни. СМИ обсуждали девушек принца, а Гарри только подавал поводы для сплетен. Кратковременные романы быстро сменяли друг друга, пока в жизни королевского наследника не появилась Меган. Мы вспомнили всех девушек принца Гарри, с которыми он встречался до свадьбы с американской актрисой. Натали Пинкхэм

Фото: instagram.com/natalie_pinkham

Отношения телеведущей Натали Пинкхэм и принца Гарри не были официально подтверждены, но поведение между молодыми людьми подтверждало обратное. Когда Натали брала у Гарри комментарии, молодые люди флиртовали. Пару также замечали в клубах и барах. Подтвердились предположения после выхода фото, на котором принц целует девушку. Пара была в отношениях в 2003 году, они продолжились около года. Челси Дэви

Фото: instagram.com/chelsydavy

В 2004 году принц Гарри начал встречаться с Челси Дэви. Эти отношения длились шесть лет. Пара встретилась в Африке, Гарри был окрылен и очень берег отношения с девушкой. Благодаря ним Челси стала очень популярной. Это давило на девушку и она решила разорвать отношения с принцем, чтобы перестать жить под постоянным прицелом фотокамер. Девушка в зелёном платье на королевской свадьбе. Что известно о племяннице принцессы Дианы? Каролайн Флэк

Фото: instagram.com/carolineflack

После расставания с Челси Дэви принц Гарри начал встречаться с Каролайн Флэк. Пару познакомили их общие друзья на одной из вечеринок. Возлюбленным было хорошо вместе, но когда об их отношениях стало известно широкому кругу людей, Каролайн пришлось расстаться с принцем. Девушка призналась, что на нее давил статус возлюбленной принца Гарри. После отношений с Каролайн Гарри вернулся к Челси Дэви. Камилла Ромстренд

Фото: facebook.com/camillaromestrandfans

Во время очередного расставания с Челси Дэви принц нашел утешение в Камилле Ромстренд. Роман с певицей из Норвегии был быстротечным, пара побыла вместе несколько месяцев. После отношений с Камиллой принц Гарри снова вернулся к Челси Дэви. Флоренс Браденелл-Брюс

Фото: instagram.com/ritidre2009

Летом 2011 года Гарри встретил Флоренс, которая внешне была очень похожа на Челси Дэви. Пара встречалась все лето. Когда влюбленность не смогла перерасти в более сильные чувства, пара рассталась. Принцессе Диане – 58. Редкие фото леди Ди и обстоятельства, при которых они были сделаны Молли Кинг

Фото: instagram.com/mollieking

В 2012 году принц решил попробовать построить отношения с еще одной блондинкой — певицей Молли Кинг. Молодых людей часто замечали в любимом баре принца. Вскоре после начала отношений молодые люди все-таки расстались. Солистка группы The Saturdays позже призналась, что между ними просто не появились чувства. Крессида Бонас

Фото: instagram.com/cressida_bonas_

С 2012 по 2014 год принц Гарри находился в серьезных отношениях с Крессидой Бонас. Девушка была идеальной кандидатурой на роль девушки королевского наслденика. Красивая и воспитанная Бонас была знатного происхождения. В СМИ часто обсуждалось, дойдет ли у Крессиды и Гарри дело до свадьбы. Однако Крессида рассталась с Гарри, потому что он не мог ей уделять все свое внимание. Элли Голдинг

Фото: instagram.com/elliegoulding

Летом 2016 года певица Элли Голдинг была замечена на матче по поло вместе с принцем Гарри. Молодые люди флиртовали и обнимались, а на after-party были даже поцелуи. Когда СМИ начали говорить о Меган Маркл, об отношениях принца с певицей быстро забыли. Меган Маркл

Фото: instagram.com/sussexroyal