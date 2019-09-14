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Актрису Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому – СМИ

14 сентября 2019 07:58
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Новости России. СМИ сообщают, что Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому.

По информации РЕН ТВ, врачи решили поступить именно так из-за тяжелого состояния актрисы.

Ранее сообщалось, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» доставлена в больницу крайне тяжелом состоянии (читать далее).  

Представитель актрисы – Стас Хритов – опровергает информацию о госпитализации Заворотнюк. Он рассказал, что сама актриса называет публикации о состоянии своего здоровья бредом. 

«Бред». Директор Заворотнюк опроверг информацию о её госпитализации  

# Звезды # калейдоскоп # Анастасия Заворотнюк

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