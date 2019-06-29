Принцессе Диане – 58. Редкие фото леди Ди и обстоятельства, при которых они были сделаны
Новости Великобритании. Принцессе Диане, матери наследников британского престола – принцев Уильяма и Гарри, первого июля исполнилось бы 58 лет.
Издание Daily Mail к этой дате опубликовало редкие снимки принцессы Дианы. А люди, которые были рядом с ней в момент, когда эти фотографии были сделаны, прокомментировали обстоятельства.
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Вот лишь некоторые из редких фото.
Нежное фото с сыном Гарри
Фото: CAMERA PRESS/Mark Stewart
Марк Стюарт, королевский фотограф:
Одна из моих любимых фотографий Дианы – этот снимок я сделал в 1995 году. Он показывает, как она любила своих мальчиков. Поговорив с ней, я понял, что быть матерью – ее главная роль. Люди, которыми стали ее сыновья, являются свидетельством воспитания, которое она и отец давали им. Думаю, ей было бы очень весело в роли бабушки.
Первое смелое черное платье принцессы Дианы
Фото: RICHARD YOUNG/ Rex Features
Это фото в 1981 году сделал Ричард Янг. Он рассказывал, что это один из его любимых снимков. Диана и Чарльз только что обручились. Принцесса прибыла на благотворительный обед, на котором также присутствовала Грейс Келли.
«Когда она вышла из машины, я стоял прямо перед ней. Черное платье из тафты было создано дизайнерским дуэтом Элизабет и Дэвид Эмануэль, которые позже создадут её свадебное платье. Диане пришлось наклониться, чтобы выйти из машины – и это был первый и последний раз, когда настолько глубокое декольте принесло ей неудобство. После этого дворец или она всегда следили за тем, чтобы у нее с собой был клатч, чтобы прикрыться».
Фото, которое стоит у кровати Элтона Джона
Этот снимок также сделал фотограф Ричард Янг. По его словам, это единственное фото, на которой вместе изображены принцесса Диана и Элтон Джон, помимо кадра на похоронах Джанни Версаче. «Он говорит мне, что держит его у своей кровати».
Снимок сделан в 1993 году.
Шутка над принцессой
Фото сделано Марком Стюартом в Чехии в 1991 году. Принцесса Диана играет на фортепиано в детском приюте.
Марк Стюарт, королевский фотограф:
Иногда она подшучивала над нами, поэтому мы решили пошутить над ней. Мы знали, что дети собирались устроить ей небольшой концерт, поэтому сказали им, что Диана любит играть на пианино и что можно попросить ее сыграть. Поэтому один из маленьких детей подошел к ней и сказал: «Мы только что сыграли для вас, сыграете нам?» Она села и прекрасно сделала это. Но когда она выходила из комнаты, то ее взгляды на нас были убийственные. Она точно знала, что мы это сделали.
Новая стрижка
Фото 1983 года. Диана сделала новую геометрическую стрижку.
Кен Леннокс, бывший королевский фотограф:
Во дворце появился новый пресс-секретарь. Я сказал ему, что у меня нет шансов сделать ее фотографию. Через два дня он позвонил мне, чтобы сказать, что она будет на мероприятии Красного Креста, и договорился, чтобы я сел в первый ряд. Диана сидела на сцене, а я не делал никаких фотографий для начала. Она услышала, что камера не работает, поэтому через несколько минут принцесса посмотрела на меня и произнесла «Что теперь?». Я положил камеру, посмотрел на нее и повернул голову влево, разыгрывая то, как я хотел, чтобы она показала свои волосы. Она скопировала меня. На этих снимках она выглядит как классическая греческая скульптура.
Пораженная свистом
1985 год.
Кен Леннокс, фотограф:
Всевозможные вещи заставляли ее смеяться. Мы были на ступеньках Белого дома в 1985 году. Диана появилась в белом платье с блестками, я бы назвал его платьем Мэрилин Монро. Она выглядела в нем невероятно. Когда Диана шла, я сделал один снимок, а затем один из американских фотографов свистнул ей. Вместо того, чтобы игнорировать это, как предполагается по королевскому этикету, она оглянулась, а я сделал второй.
Фото в Белом доме
По словам бывшего королевского корреспондента Майкла Коула, в тот вечер на балу, устроенном четой Рейган, Диана выглядела замечательно. На ней было одето темно-синее бархатное платье от Виктора Эдельштейна. На снимке принцесса Диана танцует с актером Джоном Траволтой.
Кен Леннокс, фотограф:
Есть кое-что, что она делала, а сейчас эти традиции продолжает принц Гарри. Когда она встречалась с детьми, то всегда присаживалась на их уровень, чтобы поговорить и посмотреть им в глаза. До нее члены королевской семьи просто наклонялись и смотрели вниз.
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