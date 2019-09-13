Знакомо? Мама чересчур опекала 20-летнего сына, но он проявил характер

Молодой человек закончил школу и поступил университет. Для учебы ему пришлось уехать из дома. Его мама очень переживала, что больше не сможет опекать сына и заботиться о нем. Она испугалась, что может потерять его навсегда. Однако пользователи сети не поддержали такую гиперопеку.

Пользователь Reddit опубликовал историю в разделе «безумные родители». Пост очень быстро набрал более 50 тысяч лайков. Это связано с тем, что многие действительно сочли маму парня достойной звания безумной родительницы.

20-летний парень покинул родной дом для учебы. Он рассказал о реакции его мамы на начало самостоятельной жизни сына. Сперва его мама попросила установить на телефон приложение, которое будет сообщать ей о текущем местоположении ее ребенка. Когда парень отказался, его мама решила начать угрожать ему. Она совершенно забыла, что ее сыну уже 20 лет и опекать его не нужно.

Женщина напомнила парню, что он ее сын и должен делать то, что она скажет. Парень сообщил, что будет сам о себе заботиться. Также он упрекнул маму в том, что она манипулировала им и излишне контролировала всю его жизнь.

Пользователи сети активно поддержали парня. Они отметили, что такая позиция родителей только отталкивает детей. Многие узнали в этой истории себя и посочувствовали парню.