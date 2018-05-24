Девушка в зелёном платье на королевской свадьбе. Что известно о племяннице принцессы Дианы?

19 мая состоялось одна из самых главных свадеб года – наследник британского престола принц Гарри и американская актриса Меган Маркл стали мужем и женой. Пышная церемония собрала несколько сотен гостей. Однако даже звездных посетителей церемонии – Викторию Бэкхем с мужем, чету Клуни, Серену Уильямс – затмила племянница матери жениха – принцессы Дианы. Образ Китти Спенсер в зеленом платье обсуждают в сети несколько дней после свадьбы почти также активно, как и наряд невесты. Мы собрали факты о двоюродной сестре жениха, которая произвела фурор на королевской свадьбе. Свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Плачущая мама и смех в часовне. Как это было

Фото: instagram.com/kitty.spencer

Кто такая Китти Спенсер? Китти – 27 лет. Ее отец Чарльз является младшим братом принцессы Дианы. Мать девушки – бывшая модель Виктория Айткен. На их свадьбе мальчиком-пажем был принц Гарри, которому было пять лет. Кроме Китти у пары родились еще трое детей – близнецы Элайза и Амелия, а также сын Луи. В декабре 1997 после восьми лет брака супруги развелись.

Фото: instagram.com/kitty.spencer

Впервые перед публикой девушка появилась в 2007 году – во время службы в честь десятилетия со дня гибели тети. Она также была приглашена на свадьбу своего кузена – принца Уильяма. От Круглого стола до криптовалюты. Свадьбы монархов. Все факты в одном материале Где училась девушка? Китти Спенсер училась в ЮАР, где жила вместе с матерью после развода родителей. Там в университете девушка изучала психологию, литературу и политику. Позже Китти училась в Лондоне, где стала магистром в сфере бренд-менеджмента.

Фото: instagram.com/kitty.spencer

Чем сейчас занимается Китти Спенсер? Девушка снимается для обложек журналов, сотрудничает с модельным агентством, принимает участие в неделях моды. Красавица является лицом Dolce and Gabbana. Сейчас стратегия известного итальянского бренда состоит не только в сотрудничестве с самыми известными мировыми моделями, но и представительницами королевских семей и известными в обществе красавицами.

Фото: instagram.com/kitty.spencer

Китти Спенсер участвовала в нескольких модных шоу бренда. Для королевской свадьбы девушка выбрала платье итальянского бренда зеленого цвета. Китти Спенсер:

Я очень благодарна за таких добрых и талантливых друзей. Спасибо, дорогой Доменико и Стефано за феноменальное платье, которое было расписано вручную. Я в восторге от вашего мастерства и творчества. Я искренне благодарна за потраченное время и силы при работе с моим платьем для такого счастливого, особенного дня. Дресс-код королевской семьи: почему королева всегда носит перчатки и не приемлет бежевый цвет

Фото: instagram.com/kitty.spencer

Еще Китти занимается благотворительностью. Она помогает людям, у которых нет дома. Этот фонд сейчас курирует принц Уильям, а еще раньше им занималась принцесса Диана. Еще Китти – один из попечителей фонда, занимающегося помощью военным и их семьям. Китти Спенсер:

Роль попечителя фонда дает мне возможность выразить полное уважение, которое я испытываю к мужчинам и женщинам, которые служат этой стране в вооруженных силах. Для военнослужащих семья является важнейшим фоном для их профессиональной жизни. Я в восторге от силы этих людей и приверженности их нашей стране. Я считаю, что наша индивидуальная ответственность – не только понимать их вызовы и жертвы, но и предпринимать действия там, где мы можем.

Фото: instagram.com/kitty.spencer

Семейное положение Китти не замужем. У девушки было несколько продолжительных романов – со спортсменом и бизнесменом в сфере недвижимости. Свадьбой ни один из этих романов не закончился. Китти называют одной из завидных невест Великобритании.

Фото: instagram.com/kitty.spencer

В большинстве заголовков о девушке в СМИ упоминается ее всемирно известная тетя. Китти отмечала, что пытается отделить себя от своих знаменитых родственников. Она говорит, что старается «с осторожностью говорить что-либо о королевской семье». О принцессе Диане девушка отзывается так: «Я была так юна, когда она была жива. Есть только несколько воспоминаний о ней, но это особые и счастливые воспоминания. Мне так повезло, что они есть».

Фото: instagram.com/kitty.spencer

Интерес СМИ к ее персоне не волнует девушку. Она добавляет, что «внимание средств массовой информации дает вам платформу, чтобы говорить о вещах, которые важны для вас».

Фото: instagram.com/kitty.spencer