6 незабываемых отпусков из фильмов

Лето – пора отдыха и смены обстановки, и мы очень надеемся, что нашим читателям удалось за два месяца выбраться в отпуск, съездить на море, поваляться на травке, погреться на солнышке и хорошенько расслабиться. Если же нет, то у вас есть еще целых три недели, за которые может произойти много чего интересного. В сегодняшней подборке мы предлагаем вашему вниманию шесть фильмов о героях, чьи отпуска превратились в незабываемый круговорот событий. Вы можете последовать их примеру, или же наоборот – взять на заметку то, как делать не надо. Здесь вы можете прочитать о фильмах, которые помогут настроиться на отдых и создадут летнее настроение. «Любовь и голуби»

Фото: kinopoisk.ru

Начнем подборку с самого известного нашему зрителю киноотпуска. Все вы прекрасно помните злоключения Василия, который получил на работе путевку на курорт, встретил там эффектную Раису Захаровну, бросил семью и уехал в город к новой возлюбленной. Комедия Владимира Меньшова уже более тридцати лет учит зрителя тому, что курортный роман – дело неправильное и довольно-таки опасное. Благо, что у главного героя хватило сообразительности вовремя одуматься, а ведь в реальной жизни такие истории чаще всего заканчиваются совсем иначе… «Пляж»

Фото: imdb.com

После того, как в далеком 1998 году молодого Леонардо Ди Каприо несправедливо лишили номинации на «Оскар» за «Титаник», актер буквально пустился во все тяжкие. В творческом плане, конечно. Среди экспериментальных работ Лео того времени особняком стоит картина Дэнни Бойла «Пляж». Лента рассказывает о парне, который узнает от случайного знакомого про удивительный остров, на котором нет законов, все живут одной большой семьей и абсолютно счастливы. Но герой даже не представляет, во что обернется его отпуск, проведенный в этом «райском» месте. «Отпуск по обмену»

Фото: imdb.com

Незабываемо провести отпуск можно не только летом, но и зимой. В этом лично убеждаются героини Кейт Уинслет и Кэмерон Диас. Фотограф из пригорода Лондона и бизнесвумен из Лос-Анджелеса обменялись домами на время зимних праздников и полностью изменили свою жизнь. Скромная британка Айрис попадает в круговорот голливудской жизни, знакомится с интересными людьми и обретает уверенность в себе, а Аманде достается долгожданное спокойствие, душевный отдых и симпатичный сосед с внешностью Джуда Лоу в придачу. Чем не идеальный отпуск? «Письма к Джульетте»

Фото: imdb.com

Еще один романтичный отпуск выпал на судьбу героини Аманды Сайфред в северной части Италии. Софи и ее жених Виктор решили провести предсвадебный месяц в Вероне, но у молодого человека оказалось слишком много дел и девушка вынуждена в одиночку бродить по городу Ромео и Джульетты. Здесь она случайно становится участницей романтической истории, которая началась еще в 1957 году. Сюжет у картины незатейливый, но милый и приятный, а снят фильм так сочно и красиво, что после просмотра очень тяжело удержать себя от порыва схватить чемодан и забронировать билет до Вероны. «Невозможное»

Фото: imdb.com

Отпуск может закончиться для отдыхающих, увы, не только хорошими впечатлениями. Семья испанского врача отправилась отдыхать в Таиланд, а оказалась в эпицентре одной из самых разрушительных катастроф нового века. Только чудо помогло доктору, его жене и троим маленьким сыновьям отыскать друг друга среди хаоса, но забыть такое просто невозможно. Настолько невозможно, что через несколько лет история этой семьи легла в основу замечательного фильма, главные роли в котором сыграли Наоми Уоттс, Юэн МакГрегог и Том Холланд. «Невероятная жизнь Уолтера Митти»

Фото: imdb.com