Создательница «Гарри Поттера» стала самым богатым писателем в 2016 году

Новости Великобритании. Джоан Роулинг возглавила список самых высокооплачиваемых писателей мира. Мать «Гарри Поттера» за прошлый год заработала 95 миллионов долларов.

В июне нынешнего года Роулинг заняла первое место в топе богатейших писательниц – здесь подробнее.

Такие цифры стали возможны благодаря тому, что в прошлом году вышли три крупных проекта по мотивам волшебного мира, созданного писательницей. Первый из них – это спектакль «Гарри Поттер и проклятое дитя», который называют восьмой частью саги о мире магии. Премьера одноименной пьесы, по мотивам которой был создан спектакль, состоялась летом 2016 года. А осенью на экраны вышел спин-офф серии фильмов о мире магии «Фантастические твари и где они обитают».