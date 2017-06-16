8 лучших фильмов для отпуска

Лето – пора отпусков. Перед долгожданным отдыхом нужно успеть переделать кучу дел, в том числе и настроится на нужный лад. В этом деле может помочь кино. Мы составили для вас небольшую подборку отличных фильмов, которые пробудят в вас летнее настроение и страсть к приключениям и романтике – ко всему, чего мы так ждем от каждого отпуска. «За бортом»

Фото: imdb.com

В этом году комедии Гэрри Маршалла исполняется тридцать лет, но она смотрится все так же хорошо, как и в 80-ые. Историю о взбалмошной миллионерше, которая выпала за борт своей яхты и потеряла память и находчивом плотнике, который заставил ее думать, что она его жена, любят все. Легкая атмосфера, качественный юмор и отличный дуэт одной из самых красивых пар Голливуда Голди Хоун и Курта Рассела делают каждый просмотр «За бортом» отличным времяпрепровождением. А особенно здорово пересматривать этот фильм тогда, когда чемоданы уже собраны, а впереди вас ждут две недели моря и солнца. «На гребне волны»

Фото: imdb.com

Атмосферный криминальный триллер о банде серфингистов, которые совершают налеты на банки, и молодом агенте ФБР, который под прикрытием внедряется в преступное логово и осознает, что нормы морали весьма субъективны. Режиссер Кэтрин Бигелоу уже давно зарекомендовала себя как постановщица, которая снимает суровые мужские фильмы, но «На гребне волны» можно назвать ее самой «мягкой» работой. Образ преступников в фильме романтизируется, а саму картину лучше смотреть в максимально расслабленном состоянии. Море снято великолепно, от сцен с серфингом не оторвать глаз, а молодые Киану Ривз и Патрик Суэйзи делают просмотр обязательным. «Евротур»

Фото: imdb.com

Уже культовая комедия про европейские похождения нескольких американских студентов. Главный герой пытается добраться до очаровательной светловолосой немки, с которой познакомился в Интернете, но по пути к ней ему придется пережить кучу приключений в Англии, Франции, Италии и Словакии. В свое время «Евротур» позиционировался как продолжатель традиций «Американского пирога», но на деле фильм оказался куда глубже и интереснее. В картине прекрасно обыгрываются стереотипы разных стран, а некоторые моменты из нее уже давно разлетелись на цитаты – сцену с «ми скузи» знают даже те, кто не смотрел фильм. Отличное молодежное кино, после которого так и хочется забросить в рюкзак немного вещей и отправится автостопом по европейским странам. «Водная жизнь»

Фото: imdb.com

Фильмы Уэса Андерсона всегда казались массовому зрителю странными и неземными, но этот режиссер умеет мастерски играть с повседневностью и выворачивать ее наизнанку. «Водная жизнь» рассказывает об океанографе, который собирается отомстить ягуаровой акуле за то, что она съела его лучшего друга. Он собирает разношерстную команду и устремляется под воду на поиски своего смертельного врага. Атмосферная трагикомедия с Биллом Мюрреем в главной роли очаровывает своей эксцентричностью, а водные сцены сняты так, что с экрана практически чувствуется запах моря. «Mamma MIA!»

Фото: imdb.com

Девушка Софи собирается замуж и хочет пригласить на свадьбу своего отца, о котором мать ей никогда не рассказывала. Софи находит дневник матери, в котором та описывает отношения с тремя разными мужчинами. Девушка решает отправить приглашения всем троим… Экранизация известного бродвейского мюзикла, основанного на песнях «АББА», получилась невероятно солнечной и легкой. На главных ролях в фильме сплошь звезды: мать и дочь играют Мэрил Стрип и Аманда Сайфред, а предполагаемых отцов Колин Ферт, Пирс Броснан и Стеллан Скарсгард. Атмосфера лета, веселья и беззаботности топит с головой, а не подпевать песням шведской четверки просто невозможно. «Ешь, молись, люби»

Фото: imdb.com

Не самый оригинальный, но обаятельный фильм о женщине, которая путешествует по свету в поисках себя. Героиня познает мир через созерцание самых красивых мест планеты, духовные наставления и вкусную еду. Во время путешествия она понимает, что один из главных элементов познания мира то, от чего она бежала со всех ног – любовь. «Ешь, молись, люби» сложно назвать фильмом, скрытый смысл которого изменит ваше мировоззрение, но он отлично настраивает на путешествия. От видов Италии, Индии и Индонезии захватывает дух, Джулия Робертс в главной роли как всегда очаровательна, а еда и процесс ее приготовления сняты так аппетитно, что для просмотра фильма лучше запастись чем-нибудь вкусненьким. Забавно, что снял этот светлый фильм создатель одного из самых мрачных сериалов в истории телевидения «Американская история ужасов» Райан Мерфи. «Отель «Мэриголд»: Лучший из экзотических»

Фото: imdb.com

Очаровательный фильм о нескольких британских пенсионерах, которые решают провести остаток жизни в менее затратной, но куда более экзотической Индии. Они соблазняются рекламой и приезжают в отель «Мэриголд», который очень далек от стандартов и которым руководит молодой парень, пытающийся всеми силами удержать клиентов. Пожилые люди переживают в этом месте множество приключений и осознают, что можно начать жить заново, если отпустить прошлое. Профессионально сделанное английское кино, которое прекрасно передает атмосферу далекой Индии, учит правильным вещам и демонстрирует великолепную игру заслуженных британских актеров. Главные роли в «отеле» сыграл Джуди Денч, Мэгги Смит, Билл Найи, Том Уилкинсон, Пенелопа Уилтон и молодой, но не менее талантливый Дев Патель. «Гравити Фолз»

Фото: imdb.com