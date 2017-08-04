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Хакеры выложили в сеть новую серию «Игры престолов» за несколько дней до премьеры

04 августа 2017 15:46
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Новости США. Хакеры опубликовали в сети новый эпизод «Игры престолов», который официально появится только в воскресенье.

Скорее всего, за утечку ответственны те хакеры, которые

на неделе украли сценарий этой серии и нескольких других проектов канала – здесь подробнее.

Хакеры выложили в сеть новую серию «Игры престолов» за несколько дней до премьеры-1

Фото: imdb.com

Серия была доступна в плохом качестве на сервисе Reddit. На изображении присутствовала пометка, что данное видео предназначено для использования внутри телекомпании HBO. Факт того, что это не фейк, а оригинальная серия, уже подтвержден. Эпизод начали перезаливать на файлообменники, но вскоре ссылка была заморожена.

Хакеры выложили в сеть новую серию «Игры престолов» за несколько дней до премьеры-4

Фото: HBO

Неизвестно, окончательный ли это вариант серии или в эфир она выйдет в другой монтажной версии. Пока в сети к выложенному эпизоду нет спойлеров и отзывов.

Кстати, фанаты хотели бокотировать Дэвида Бэкхема из-за того, что

он в соцсетях публикует спойлеры к новым сериям «Игры престолов» – здесь подробнее.

# Фотофакт # калейдоскоп # Кино

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