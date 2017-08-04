Хакеры выложили в сеть новую серию «Игры престолов» за несколько дней до премьеры

Новости США. Хакеры опубликовали в сети новый эпизод «Игры престолов», который официально появится только в воскресенье. Скорее всего, за утечку ответственны те хакеры, которые на неделе украли сценарий этой серии и нескольких других проектов канала – здесь подробнее.

Фото: imdb.com

Серия была доступна в плохом качестве на сервисе Reddit. На изображении присутствовала пометка, что данное видео предназначено для использования внутри телекомпании HBO. Факт того, что это не фейк, а оригинальная серия, уже подтвержден. Эпизод начали перезаливать на файлообменники, но вскоре ссылка была заморожена.

Фото: HBO