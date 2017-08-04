«Вся моя жизнь – это полет к мечтам»: обзор Instagram певца Макса Барских

Новости Украины. В конце июля Макс Барских выпустил клип на песню «Моя любовь», который стал рекордсменом.

Круче «Ленинграда» и «Грибов»: как снимали новый клип-рекордсмен Макса Барских – здесь подробнее.

Эту работу исполнитель называет очень важной в своем творчестве. По его словам, эта песня – страница его дневника, которой он захотел поделиться со слушателями.

Макс Барских, певец:

Не кажется ли вам, что мы живем в мире пластмассовых чувств, где бессмысленные селфи вытесняют красоту личного общения, где лайки заменяют искреннюю заинтересованность и где любовь уже не любовь вовсе, а просто красивое слово из прошлого. Эта песня об отчаянии и надежде, вере и безверии, о победе настоящего над ложным. Она не должна была быть в альбоме «Туманы» и уж тем более становиться синглом, но я решил по-другому. Потому что мне захотелось подарить эту песню каждому, кто, оставаясь наедине с самим собой, задается вопросом «а счастлив ли я?» и засыпает в полном одиночестве, даже если в постели он не один.

И судя по тому, как поклонники певца отреагировали на эту песню, слова артиста нашли отклик.

В нашей рубрике «Instagram-обзор» мы заглянули на страницу Макса Барских

и посмотрели, чем он делится со своими подписчиками, чем увлекается и о чем рассказывает.