14 августа Медовый спас: любой женский грех прощается, а желание исполняется с первой ложкой мёда

Мы с вами видим, как на планете все глобально меняется. Человечество ощущает изменение климата. В Африке падает снег, а в Сибири растут тропические фрукты. Времена года тоже смещаются, частенько приходят с опозданием на неделю-другую. А мы решили опередить завтрашнее событие – рассказать о нем сегодня. Тем более, в связанных с ним традициях тоже все то ли сместилось, то ли восприниматься может с удивлением. Короче, завтра – Медовый спас, древний языческий праздник, который сейчас имеет неформальный статус народно-христианского. И вот вам 5 особенностей, которые отличают его от других.

1. В этот день запрещается употреблять мясные и молочные продукты, яйца, рыбу. Разрешалось есть овощи. Странно, как будто накануне люди не ели ни капусты, ни огурцов, ни бульбы. Особенно белорусы. Вспомнился посещавший нашу страну Стивен Сигал – с морковкой в руках. Кстати, теперь он – не просто актер, Путин назначил его спецпредставителем МИД России по вопросам гуманитарных связей с США. Появлялся у них там и француз Жерар Депардье. Но его не назначили. Зато Рамзан Кадыров присвоил ему звание почетного гражданина Чечни.

2. В Медовый спас любой бабий грех прощается. Женщинам, которые помолятся в этот день, отпускаются все грехи. Так что, если кого что беспокоит в этом тонком смысле, есть шанс зайти по пути с работы в храм и очиститься.

3. Начинается заготовка малины. Видите, как всё закручено у матери-природы! Предки только сейчас эту ягоду собирали, а в это лето малина давно уже стала вареньем или стоит перетертая в морозильниках.

4. После 14 августа в реку не заходят. Ну, если говорить о Свислочи, то в неё – ни до, ни после. Вода – в зеленой тине, рыбам не хватает кислорода, и она нагло плавает кверху брюхом прямо по центру города вдоль главных туристических маршрутов. Бывал в жару во многих столицах, через которые текут реки, нигде такой грязной воды не видел. Почему Свислочь такая зеленая?..

5. Если в этот день человек загадает желание с первой ложкой меда, то оно исполнится. Предки верили. Может, и нам стоит попробовать. В конце концов, ложка меда пищеварению не навредит.

В.Д.