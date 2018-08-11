«Это горькая и страшная правда». Рита Дакота и Влад Соколовский разводятся после трёх лет брака

Об этом Рита Дакота сообщила на своей странице в Instagram. Девушка написала большой пост, где объяснила причины произошедшего и выразила свои чувства.

По словам исполнительницы, причиной развода стала измена ее супруга. Певица попросила журналистов отнестись «по-человечески» к ее личной жизни и не писать ей и ее близким.

Влад Соколовский и Рита Дакота познакомились на «Фабрике звезд-7», а поженились летом 2015 года. В октябре 2017 года пара стала родителями – у артистов родилась дочь Мия.

Соколовский и Дакота также вели совместный семейный канал на YouTube, где рассказывали о своей жизни, снимали влоги из путешествий и делились с подписчиками тем, что происходит в их семье. За обновлениями на канале следили более 200 тысяч человек.