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«Это горькая и страшная правда». Рита Дакота и Влад Соколовский разводятся после трёх лет брака

11 августа 2018 19:52
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Известные певцы Рита Дакота и Влад Соколовский разводятся.

Об этом Рита Дакота сообщила на своей странице в Instagram. Девушка написала большой пост, где объяснила причины произошедшего и выразила свои чувства.

«Это горькая и страшная правда». Рита Дакота и Влад Соколовский разводятся после трёх лет брака-1

Фото: instagram.com/ritadakota

По словам исполнительницы, причиной развода стала измена ее супруга. Певица попросила журналистов отнестись «по-человечески» к ее личной жизни и не писать ей и ее близким.

«Это горькая и страшная правда». Рита Дакота и Влад Соколовский разводятся после трёх лет брака-4

Фото: instagram.com/ritadakota

«Это горькая и страшная правда». Рита Дакота и Влад Соколовский разводятся после трёх лет брака-6

Фото: instagram.com/ritadakota

Влад Соколовский и Рита Дакота познакомились на «Фабрике звезд-7», а поженились летом 2015 года. В октябре 2017 года пара стала родителями – у артистов родилась дочь Мия.

Соколовский и Дакота также вели совместный семейный канал на YouTube, где рассказывали о своей жизни, снимали влоги из путешествий и делились с подписчиками тем, что происходит в их семье. За обновлениями на канале следили более 200 тысяч человек.

На неделе интернет-пользователи обсуждали, что происходит в семье Ани Лорак (читайте далее).

# Звезды # калейдоскоп # Рита Дакота # Влад Соколовский # Фотофакт

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