1 годик. Принц Ульям и Кейт Миддлтон показали фотографии младшего сына

Новости Великобритании. 23 апреля третьему ребёнку герцога и герцогини Кембриджских исполнился 1 год. В честь дня рождения принца Луи были опубликованы три его фотографии.

Фото: twitter.com/kensingtonroyal Как сообщается на странице Kensington Palace в Twitter, снимки сделала Кейт Миддлтон в их доме в Норфолке. Все три фотографии были сделаны в апреле. Фотофакт. Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новорожденного сына