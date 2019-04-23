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1 годик. Принц Ульям и Кейт Миддлтон показали фотографии младшего сына

23 апреля 2019 07:32
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Новости Великобритании. 23 апреля третьему ребёнку герцога и герцогини Кембриджских исполнился 1 год. В честь дня рождения принца Луи были опубликованы три его фотографии.  

1 годик. Принц Ульям и Кейт Миддлтон показали фотографии младшего сына-1

Фото: twitter.com/kensingtonroyal  

Как сообщается на странице Kensington Palace в Twitter, снимки сделала Кейт Миддлтон в их доме в Норфолке. Все три фотографии были сделаны в апреле.  

Фотофакт. Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новорожденного сына  

1 годик. Принц Ульям и Кейт Миддлтон показали фотографии младшего сына-3

Фото: twitter.com/kensingtonroyal  

Принц Луи родился в 11:01, его вес был 8 фунтов 7 унций (3 кг 827 г). Почти сразу после его появления на свет, к малышу пришли старшие брат и сестра – принц Джордж и принцесса Шарлотта.  

Он хватает его за нос. Опубликовано трогательное фото 6-месячного сына Кейт Миддлтон с дедушкой  

1 годик. Принц Ульям и Кейт Миддлтон показали фотографии младшего сына-5

Фото: twitter.com/kensingtonroyal  

Имя третьего ребёнка герцога и герцогини Кембриджских стало известно через несколько дней.  

А через пару месяцев прошло крещение Луи Артура Чарльза – здесь подробнее.  

# Королевская семья # принц Луи # Кейт Миддлтон

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