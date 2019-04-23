1 годик. Принц Ульям и Кейт Миддлтон показали фотографии младшего сына

Новости Великобритании. 23 апреля третьему ребёнку герцога и герцогини Кембриджских исполнился 1 год. В честь дня рождения принца Луи были опубликованы три его фотографии.
Новости Великобритании. 23 апреля третьему ребёнку герцога и герцогини Кембриджских исполнился 1 год. В честь дня рождения принца Луи были опубликованы три его фотографии.
Фото: twitter.com/kensingtonroyal
Как сообщается на странице Kensington Palace в Twitter, снимки сделала Кейт Миддлтон в их доме в Норфолке. Все три фотографии были сделаны в апреле.
Фотофакт. Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новорожденного сына
Фото: twitter.com/kensingtonroyal
Принц Луи родился в 11:01, его вес был 8 фунтов 7 унций (3 кг 827 г). Почти сразу после его появления на свет, к малышу пришли старшие брат и сестра – принц Джордж и принцесса Шарлотта.
Он хватает его за нос. Опубликовано трогательное фото 6-месячного сына Кейт Миддлтон с дедушкой
Фото: twitter.com/kensingtonroyal
Имя третьего ребёнка герцога и герцогини Кембриджских стало известно через несколько дней.
А через пару месяцев прошло крещение Луи Артура Чарльза – здесь подробнее.