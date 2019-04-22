Первая леди Украины. Что известно о супруге Владимира Зеленского

В Украине во втором туре президентских выборов побеждает Владимир Зеленский. По последним данным, он набрал свыше 73% голосов.
В Украине во втором туре президентских выборов побеждает Владимир Зеленский. По последним данным, он набрал свыше 73% голосов.
Во время избирательной кампании рядом с Зеленским всегда находилась его жена – Елена. Вскоре ей предстоит стать первой леди Украины.
В своей речи Владимир Зеленский пошутил по поводу того, что если бы Елена знала заранее, что произойдет в будущем, то не вышла бы за него замуж.
«Я просто хочу сказать спасибо. Своим родителям за поддержку и за то, что они это пережили. Моей жене за силу и выдержку. Если бы она раньше услышала, что обо мне наговорили, наверное, она бы за меня не вышла».
О женщине известно немного. Она не любит публичность и ее снимки редко появляются в соцсетях супруга.
Владимир и Елена родом из Кривого Рога. Они учились в параллельных классах, но чувства между молодыми людьми вспыхнули после окончания школы, когда оба уже поступили на первый курс университета.
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До свадьбы пара встречалась восемь лет. Свадьба состоялась в 2003 году. Владимир и Елена родители двоих детей – 15-летней дочери и 6-летнего сына.
Елена Зеленская архитектор по образованию, но она не работала по специальности, а помогала в творчестве мужу – писала сценарии, придумывала образы.
Владимир Зеленский не раз искренне отмечал, что полностью доверяет супруге и ее мнение очень важно для него.
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