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Первая леди Украины. Что известно о супруге Владимира Зеленского

22 апреля 2019 08:51
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В Украине во втором туре президентских выборов побеждает Владимир Зеленский. По последним данным, он набрал свыше 73% голосов.  

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Первая леди Украины. Что известно о супруге Владимира Зеленского-1

Во время избирательной кампании рядом с Зеленским всегда находилась его жена – Елена. Вскоре ей предстоит стать первой леди Украины.    

В своей речи Владимир Зеленский пошутил по поводу того, что если бы Елена знала заранее, что произойдет в будущем, то не вышла бы за него замуж.  

«Я просто хочу сказать спасибо. Своим родителям за поддержку и за то, что они это пережили. Моей жене за силу и выдержку. Если бы она раньше услышала, что обо мне наговорили, наверное, она бы за меня не вышла».   

Первая леди Украины. Что известно о супруге Владимира Зеленского-4

О женщине известно немного. Она не любит публичность и ее снимки редко появляются в соцсетях супруга.   

Владимир и Елена родом из Кривого Рога. Они учились в параллельных классах, но чувства между молодыми людьми вспыхнули после окончания школы, когда оба уже поступили на первый курс университета.  

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Первая леди Украины. Что известно о супруге Владимира Зеленского-7

До свадьбы пара встречалась восемь лет. Свадьба состоялась в 2003 году. Владимир и Елена родители двоих детей – 15-летней дочери и 6-летнего сына.   

Первая леди Украины. Что известно о супруге Владимира Зеленского-10

Елена Зеленская архитектор по образованию, но она не работала по специальности, а помогала в творчестве мужу – писала сценарии, придумывала образы.   

Первая леди Украины. Что известно о супруге Владимира Зеленского-13

Владимир Зеленский не раз искренне отмечал, что полностью доверяет супруге и ее мнение очень важно для него.   

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# Выборы в Украине # калейдоскоп # Владимир Зеленский # Елена Зеленская

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