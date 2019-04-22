Первая леди Украины. Что известно о супруге Владимира Зеленского

Во время избирательной кампании рядом с Зеленским всегда находилась его жена – Елена. Вскоре ей предстоит стать первой леди Украины.

В своей речи Владимир Зеленский пошутил по поводу того, что если бы Елена знала заранее, что произойдет в будущем, то не вышла бы за него замуж.