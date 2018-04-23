«Добро пожаловать в семью». Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новорожденного сына

Новости Великобритании. 23 апреля принц Уильям и Кейт Миддлтон стали родителями в третий раз. Мальчик весом 3,8 килограмма появился на свет в больнице Святой Марии в Лондоне.

Принц Уильям присутствовал при родах. Спустя несколько часов он вернулся в резиденцию за старшими детьми, пятилетним Джорджем и трехлетней Шарлоттой, и отвез их в больницу к матери и младшему братику.