«Добро пожаловать в семью». Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новорожденного сына
Новости Великобритании. 23 апреля принц Уильям и Кейт Миддлтон стали родителями в третий раз. Мальчик весом 3,8 килограмма появился на свет в больнице Святой Марии в Лондоне.
Принц Уильям присутствовал при родах. Спустя несколько часов он вернулся в резиденцию за старшими детьми, пятилетним Джорджем и трехлетней Шарлоттой, и отвез их в больницу к матери и младшему братику.
В социальных сетях эти снимки набирают популярность, пользователи уже назвали их историческими.
Малыша представили миру через несколько часов после его рождения. Принц Уильям и Кейт Миддлтон появились на крыльце роддома. Герцогиня Кембриджская – в платье красного цвета (журналисты не могли не отметить, что в наряде такого же оттенка выходила к журналистам принцесса Диана с новорожденным принцем Гарри на руках). Ребёнок – укутан в традиционное белое кружевное одеяло.
«Добро пожаловать в семью». Такая подпись сопровождает фото, на котором запечатлена счастливая семья, на странице Кенсингтонского дворца в Twitter.
Событие, которое, без преувеличения, ждала вся Великобритания. Судя по кадрам, размещенным ведущими британскими изданиями, страна ликует.