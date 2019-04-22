«Страшно, конечно». Елена Зеленская прокомментировала статус первой леди

Елена Зеленская рассказала, чем бы она хотела заниматься после того, как станет первой леди.

Об этом супруга нового президента Украины рассказала в интервью ВВС News Украина.

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По словам Елены, она бы хотела продолжить заниматься тем, чем и раньше – писать сценарии. Одна этот вопрос еще будет обсуждаться с супругом.