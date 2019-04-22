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«Страшно, конечно». Елена Зеленская прокомментировала статус первой леди

22 апреля 2019 12:34
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Елена Зеленская рассказала, чем бы она хотела заниматься после того, как станет первой леди.  

Об этом супруга нового президента Украины рассказала в интервью ВВС News Украина.  

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По словам Елены, она бы хотела продолжить заниматься тем, чем и раньше – писать сценарии. Одна этот вопрос еще будет обсуждаться с супругом.   

«Страшно, конечно». Елена Зеленская прокомментировала статус первой леди -1

Елена Зеленская (в интервью ВВС News Украина):  
Если это возможно, я бы хотела заниматься тем, чем я занималась. С другой стороны, мне говорят: есть же первые леди, которые создают фонды и занимаются благотворительностью. Я очень серьезно к этому отношусь, ведь это огромная ответственность.  
В это нужно полностью погрузиться, и я переживаю по этому поводу. С другой стороны, я понимаю, что такая персона, как первая леди, может привлечь внимание к проблемам тех, кто действительно может помочь. То есть это – персона, которая может гарантировать результат.  

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На вопрос о том, страшно ли ей становиться первой леди, Елена ответила утвердительно: «Страшно, конечно».  

Также Елена Зеленская рассказала о том, как познакомилась с мужем, как дети отнеслись к новому статусу отца и как любить проводить свободное время семья.  

# Выборы в Украине # калейдоскоп # Елена Зеленская # Владимир Зеленский

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