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Кристина Орбакайте умилила сеть новым фото с 7-летней дочерью

22 апреля 2019 10:54
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Новости России. Певица Кристина Орбакайте показала новое фото с дочерью – 7-летней Клавдией.  

Снимок певица опубликовала на своей странице в Instagram. На нем артистка обнимает дочь и держит свечу в руках.  

Кристина Орбакайте умилила сеть новым фото с 7-летней дочерью-1

Фото: instagram.com/orbakaite_k

В подписи к снимку Орбакайте поздравила католиков с праздником Пасхи, а православных – с Вербным Воскресеньем.  

Орбакайте рассказала, как прозвище Пугачёвой стало её именем    

Подписчики отметили, что мама и дочка очень хорошо получились на фото. Многие также добавили, что девочка взяла лучшие черты от мамы и от папы.  

Кристина Орбакайте умилила сеть новым фото с 7-летней дочерью-4

Фото: instagram.com/orbakaite_k

На прошлой неделе в семье певицы прошел большой праздник. Алле Пугачевой исполнилось 70 лет. В честь этого Примадонна устроила праздник, на который позвала самых близких. А для друзей и поклонников творчества певица подготовила особенный подарок – первый сольный концерт за последние 10 лет.  

Все дети и внуки Аллы Пугачёвой на одном фото. Семья посетила первый за 10 лет концерт Примадонны (читать далее).   

# Звезды # калейдоскоп # Кристина Орбакайте # Клавдия Земцова # Фотофакт

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