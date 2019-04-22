Кристина Орбакайте умилила сеть новым фото с 7-летней дочерью

Новости России. Певица Кристина Орбакайте показала новое фото с дочерью – 7-летней Клавдией.
Снимок певица опубликовала на своей странице в Instagram. На нем артистка обнимает дочь и держит свечу в руках.
Новости России. Певица Кристина Орбакайте показала новое фото с дочерью – 7-летней Клавдией.
Снимок певица опубликовала на своей странице в Instagram. На нем артистка обнимает дочь и держит свечу в руках.
Фото: instagram.com/orbakaite_k
В подписи к снимку Орбакайте поздравила католиков с праздником Пасхи, а православных – с Вербным Воскресеньем.
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Подписчики отметили, что мама и дочка очень хорошо получились на фото. Многие также добавили, что девочка взяла лучшие черты от мамы и от папы.
Фото: instagram.com/orbakaite_k
На прошлой неделе в семье певицы прошел большой праздник. Алле Пугачевой исполнилось 70 лет. В честь этого Примадонна устроила праздник, на который позвала самых близких. А для друзей и поклонников творчества певица подготовила особенный подарок – первый сольный концерт за последние 10 лет.
Все дети и внуки Аллы Пугачёвой на одном фото. Семья посетила первый за 10 лет концерт Примадонны (читать далее).