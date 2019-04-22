Кристина Орбакайте умилила сеть новым фото с 7-летней дочерью

Новости России. Певица Кристина Орбакайте показала новое фото с дочерью – 7-летней Клавдией. Снимок певица опубликовала на своей странице в Instagram. На нем артистка обнимает дочь и держит свечу в руках.

Фото: instagram.com/orbakaite_k

В подписи к снимку Орбакайте поздравила католиков с праздником Пасхи, а православных – с Вербным Воскресеньем. Орбакайте рассказала, как прозвище Пугачёвой стало её именем Подписчики отметили, что мама и дочка очень хорошо получились на фото. Многие также добавили, что девочка взяла лучшие черты от мамы и от папы.

Фото: instagram.com/orbakaite_k