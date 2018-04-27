Стало известно имя третьего ребёнка Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Новости Великобритании. Пятого наследника британского престола назвали Луи Артур Чарльз.

«Герцог и Герцогиня Кембриджские рады сообщить, что они назвали своего сына Луи Артур Чарльз. Ребёнок будет известен как Его Королевское Высочество принц Луи Кембриджский», – сообщается на странице Кенсингтонского дворца в Twitter.

Ранее стало известно, что 23 апреля Кейт Миддлтон доставили в госпиталь Святой Марии. В 11:01 того же дня Герцог и Герцогиня Кембриджские стали родителями в третий раз.

Кейт Миддлтон и принц Уильям поженились 29 апреля 2011 года. 22 июля 2013 года у пары родился первенец – принц Джордж. 2 мая 2015 года на свет появилась принцесса Шарлотта.

Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новорожденного сына