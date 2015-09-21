Сотрудничество с Ульяновской областью может стать наглядным примером работы Беларуси с субъектами России

Новости Беларуси. Постскриптум второго регионального Форума Беларуси и России. 21 сентября Александр Лукашенко встретился с губернатором Ульяновской области. И, собственно, этот диалог можно назвать продолжением недавнего разговора на высшем уровне в Сочи.

Товарооборот нашей страны с Ульяновской областью снизился почти на 20% и сейчас едва превышает 100 млн долларов. Несмотря на то, что эта цифра вполне сопоставима с уровнем нашей торговли с такими странами, как Австрия, Венгрия, Словакия, Израиль, главная цель визита – все же активизировать сотрудничество.

Последние несколько дней проходят под знаком белорусско-российского сотрудничества. О продвижении согласованной промышленной политики говорили на Форуме регионов, который завершился накануне выходных на черноморском побережье. Многие губернаторы записывали за белорусским президентом, какие направления в сотрудничестве будут востребованы на перспективу.

Итогом сочинских переговоров стало подписание двух десятков межрегиональных соглашений. Подписями скрепили и более 60 коммерческих контрактов.

Именно на Форуме президент говорил о том, что в свое время контакты с регионами вытянули общий товарооборот.

Александр Лукашенко всегда находит возможность встретиться с главами российских регионов лично. За последние полгода принял уже руководителей восьми субъектов Федерации. В начале 90-ых таких партнеров в соседней стране можно было пересчитать про пальцам. Сегодня почти все регионы так или иначе связаны с Беларусью.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Это продолжением нашего недавнего разговора, который мы начали на самом высоком уровне в Сочи. Там состоялся не просто разговор, а было продемонстрировано наше единство и желание развивать сотрудничество. Мы всему миру показали, что умеем делать руками, мозгами. Поэтому сегодняшнюю встречу можно считать продолжением сочинских переговоров, встреч, ярмарок.

Прямые контакты, я уже говорил, с субъектами Российской Федерации без преувеличения можно назвать основой торгово-экономического взаимодействия и фундаментом отношений Беларуси и России.

Сергей Морозов приезжал в Беларусь почти сразу как стал во главе региона. Еще будучи начинающим руководителем, встречался с Александром Лукашенко. Хоть и прошло с тех пор 10 лет, но ту встречу помнит хорошо. Так совпало, что она состоялась в День его рождения.

Сергей Морозов, губернатор Ульяновской области Российской Федерации:

Практически час мы с вами разговаривали. Вы рассказывали мне о том, что вы делаете, почему и что могли бы вы посоветовать сделать мне, российскому губернатору. Потому что на то время некогда богатая и достаточно успешная Ульяновская область находилась далеко не в лучшем состоянии. За 10 лет мы прошли огромный путь, многое из того, что вы мне тогда говорили, нам удалось реализовать. Я могу доложить вам о том, что за эти 10 лет более чем в 10 раз увеличился товарооборот между Ульяновской областью и областями вашей замечательной страны.

Ульяновская область – признанный лидер России в автомобилестроении и авиапромышленности. В Приволжье Беларусь поставляет тракторы, грузовики, двигатели, силовые установки. Хоть и просел немного общий товарооборот, но по итогам 2014 года он был более 200 миллионов долларов. Это сопоставимо с уровнем нашей торговли с некоторыми государствами. Например, такими, как Словакия или Венгрия.

Александр Лукашенко:

Белорусские предприятия связаны с вашими производствами единой технологической цепью. В Ульяновскую область они поставляют автокомпоненты, насосы, двигатели и силовые установки, многое другое. Я думаю, что нам надо не просто продолжать эту работу, а надо задействовать весь существующий потенциал и расширять сферы сотрудничества. Приоритетными направлениями могут стать производственная кооперация, агропромышленный и строительный комплексы.

Таким совместным «детищем» стала сборка «гомсельмашевских» комбайнов в Ульяновске. После паузы на этом производстве будет возобновлена работа. По итогам года будет продано три десятка сельхозмашин.

Этот приволжский регион озабочен сегодня развитием сельских территорий и продовольственной безопасностью. И у Беларуси ему есть чему поучиться. Не случайно продукты из Синеокой в этой области в дополнительной рекламе не нуждаются. За них покупатели голосуют рублем. Вроде, и климат у Ульяновской области и республики схож, а результат разный. Россияне просят Беларусь поучаствовать в создании агрохолдинга на территории области.

Сергей Морозов:

У нас, к сожалению, почти пять лет подряд засуха, нас она вымотала очень серьезно. Мы сегодня закончили сбор урожая. Урожайность составила 17 центнеров с гектара. Легче и не собирать, скоро можно будет так сказать. У вас при такой же ситуации, как мне коллеги сейчас рассказывали, по округу почти 34 центнера, 39 центнера с гектара. Нам даже в хорошие времена такое не снилось. В-третьих, хочу сказать вам. 10 лет не был, сейчас проехали по городу. Наверное, можно одним словом – восхитительно. Просто восхитительно то, что вы построили, то, что вы строите, создаете. Я буду, сколько мне будет отведено времени работать губернатором, стремиться сделать город Ульяновск таким же красивым, как Минск.

Перспективными называют совместные проекты в сфере пассажирской техники. На предприятии в Минске российской делегации продемонстрировали новейшие образцы городского электротранспорта. При движении таких «электробусов» используется обычная контактная сеть, но часть пути ему по силам пройти и без подпитки.

Владимир Король, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»:

Это дает уже варианты для транспортников, оптимизация движения, пассажиропотока.

Из Сочи «белкоммунмашевцы» привезли четыре соглашения о сотрудничестве с Калугой, Курском, Новосибирском и Волгодонском. Но первыми в очередь за новинкой стали ульяновцы. Для этого региона, разделенного Волгой, такие электробусы – просто находка. Область строится – на повестке и обновление транспортного парка.

Сергей Морозов:

Мы хотели бы закупить несколько сот таких единиц транспорта и таким образом, наверное, испытав, показать всей остальной нашей стране, что это большие перспективы, большое будущее.

Сотрудничество с Ульяновской областью, и не только в сфере пассажирского транспорта, может стать наглядным примером работы Беларуси с субъектами России. Между Правительством страны и этим регионом действует соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве. Его пролонгировали на ближайшие два года. Двустороннюю экономическую комиссию возглавит Андрей Шорец.

В Ульяновске задумали создать высокотехнологичный кластер. Поэтому не случайно в программе делегации на 22 сентября значится и белорусский IT-парк. Деловые круги двух стран проведут переговоры и в рамках совместного бизнес-форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.