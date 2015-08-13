Финансовый аналитик: Более высокий уровень волатильности будет способствовать тому, что будет меньше спекулянтов, меньше игроков

Новости Беларуси. Российский рубль обновил исторический минимум. Несколько дней девальвирует юань. Падает курс евро. В последнее время мировой финансовый рынок захватила волна перемен. Судя по заголовкам газет, не всегда к лучшему. На фоне неурядиц мировой экономики курс доллара постепенно начал расти и в Беларуси. Впрочем, это событие для экономистов не стало новостью. Цены на нефть падают уже не один месяц. Сейчас стоимость барреля – около 50 долларов. Еще буквально полгода назад она была вдвое выше. Изменение цены на нефть влияет и на состояние российского рубля. Россия основной торговый партнер Беларуси. Национальная белорусская валюта на 40 процентов привязана к денежным единицам Российской Федерации.

Георгий Гриц, кандидат экономических наук:

Евразийский банк еще в прошлом году сделал прогнозы в математической модели, в соответствии с которой падение цены на нефть на 10 долларов за баррель приводит к 0,5% ВВП российского. К сожалению, прогнозы не очень благоприятные. Тут идет существенный фактор — выход на рынок нефти Ирана, накладываются и политические аспекты: конфликт на востоке Украины, конфликт Евросоюза и Америки, проблемы в южных странах Евросоюза. Просто совпал целый ряд негативных факторов. Мы наблюдаем результат этих негативных факторов.

Финансовый антициклон сформировался на рынках многих стран. В 2014 году сдала позиции украинская гривна. Курс доллара и евро по отношению к гривне вырос более чем на 90 процентов. Эксперты предсказывают дальнейшую девальвацию тенге Казахстана. Хотя в прошлом году он уже ослаб по отношению к доллару на 20 процентов. Падение переживает даже китайская национальная валюта. На западном финансовом фронте тоже перемены. После девяти месяцев стремительного падения, опустившись до минимального за 12 лет курса к доллару, евро словно уцепился за соломинку только в апреле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Палховский, финансовый аналитик:

Нам, как участникам валютного рынка, необходимо привыкать к тому, что на валютных рынках может существовать гораздо более высокий уровень волатильности, то есть глубины колебаний. Такой низкой волатильности, как на белорусском валютном рынке, встретить вряд ли так легко можно. Поэтому более высокий уровень волатильности на самом деле будет способствовать тому, что будет меньше спекулянтов, меньше игроков.