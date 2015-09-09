«Жизнь в движении». Основатель движения логнбордига в Беларуси, райдер Сергей Анс о своих уникальных изобретениях

В свои 52 он - лидер молодёжи, один из основателей белорусского лонгбординга и человек, для которого жизнь - это движение вперёд. Знакомимся с Сергеем Ансом.

Свобода, ощущение полёта и драйв. Вот уже 37 лет он рассекает по дорогам как серфер по волнам. Катается круглый год и меняет доски в зависимости от погоды и поверхности: будь то асфальт, либо бездорожье, дождь или снег.

После работы - также «с ветерком»! На своей доске Сергей добирается всего за 20 минут! В то время, как на транспорте это занимает около часа.

Активный стиль жизни - залог отличной формы и новых идей. Большинство своих досок Сергей делает сам. И многие катаются на лонгах, сделанных его руками.

По образованию наш герой - тренер-преподаватель, но работает художником-мультипликатором на «Беларусьфильме».

А когда видят в городе дертсерф и вовсе собирается толпа с вопросом «Что за странный агрегат?» В Беларуси их всего два. И оба - у Сергея Анса. Два велосипедных колеса, между ними - устойчивая доска. На нем катается как на скейте. Есть тормоза. Но главное - не смотреть на переднее колесо, чтобы не потерять равновесие.

Логнборд-движение в Минске в 80-х развивалось постепенно. Но за последние два года уличная культура выросла. Молодёжь активно встаёт на лонги.

Спорт, экстрим, стимул развития и путешествия по городу в компании друзей - это особый мир.

Проводят соревнования в Логойске и Раубичах, в которых Сергей Анс всегда принимает участие и помогает в организации.

Белорусских райдеров знают за рубежом. Для новичков есть специальная школа и сайт, где наш герой с удовольствием отправляется в город и готов покатать на своей доске всех желающих. А также помочь советом начинающим.