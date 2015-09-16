Новости Беларуси. В ход идут даже щепки. Предприятия деревообрабатывающей промышленности Беларуси вышли на 100-процентный уровень переработки леса. Следующим шагом к поставкам на экспорт готовой продукции вместо сырой древесины станет модернизация мебельных производств.

В 2016 году планируется ввод в эксплуатацию и новых предприятий. Это позволит занять свободные до сих пор на белорусском рынке ниши, а в дальнейшем отказаться от закупки импортного картона и целлюлозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы должны дальше двигаться к более глубокой переработке, когда ты продаешь не просто баланс, не просто кругляк за 30-40 долларов за кубометр, когда ты уже продаешь плиту этого кругляка и зарабатываешь 120-150 долларов, может, и 150 долларов, это уже неплохо. Это уже большая добавленная стоимость, поступление в бюджет, в конце концов, зарплаты у людей, рабочие места. Но мы говорим о том, что надо с этого куба иметь доход 500 долларов, может, 1000 долларов. Как этого достичь? Только тем, что делать современную мебель, востребованную на рынке.