За окном февраль, да здравствует весна, говорят дачники. У них сезон начинается задолго до календарных дат. В феврале уже завершаются подготовительные работы к началу весенних работ в огороде. На что обратить внимание в самом коротком месяце года? Не поздно ли высеивать рассаду? В чем секрет хорошего урожая?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – автор книг по садово-огородной тематике – Наталья Тышкевич.

Когда начинать высаживать рассаду?

Наталья Тышкевич, автор книг по садово-огородной тематике:

Что самое главное для рассады, конечно, семена, грунт – всё, но очень важно выбрать правильно время для сева. Почему? Потому что у нас уходят возвратные заморозки в середине мая. Если у вас теплица без подогрева, как у большинства дачников, то, соответственно, спешить с посадкой абсолютно не стоит. Это первое, то есть давайте возьмём за основу середину мая. Всё зависит от того, какую культуру вы хотите выращивать. Давайте возьмём томаты. У них к моменту высадки, рассады в грунт, растению должно быть 45-50 суток. Если это сорт будет поздний, то, возможно, нам надо будет и 100 дней. От нашего условного 15 мая мы должны отсчитать 50 дней на возраст рассады, ещё мы должны добавить хотя бы неделю, пока наше зёрнышко взойдёт в той ёмкости, в которой мы на окошке высеем его. И 2-3 дня на всякий случай. Итого, что у нас получается? Как раз примерно у нас получается примерно 60 там и больше дней. Если это середина мая, то, соответственно, апрель, середина марта, то есть мы ещё не спешим.