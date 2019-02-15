Сорт или гибрид: какие семена выбрать для рассады?

За окном февраль, да здравствует весна, говорят дачники. У них сезон начинается задолго до календарных дат. В феврале уже завершаются подготовительные работы к началу весенних работ в огороде. На что обратить внимание в самом коротком месяце года? Не поздно ли высеивать рассаду? В чем секрет хорошего урожая?

Когда начинать высаживать рассаду?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – автор книг по садово-огородной тематике – Наталья Тышкевич.

Какие должны быть семена? В чем плюс и минус гибрида?

Наталья Тышкевич, автор книг по садово-огородной тематике:

Семена у нас могут быть как просто сорт, так и гибрид. В чём плюс и минус гибрида? Гибрид, для тех, кто не знает, я объясню. Он после названия, например, «Томат Алёшка-F1», вот F1 – это и есть гибрид. Его плюс в том, что, конечно, он меньше повреждается вредителями, он более устойчив перед какими-то болезнями. Минус же его в том, что если вам понравится сорт, томат понравился вам, вы хотите его завести, но семена вы с него соберёте, но результата уже с тех собранных семян вы не получите, потому что гибриды не дают потомства.