«На работу на велосипеде зимой»: фотоконкурс объявили в Беларуси
Зима – не повод отказываться от велопрогулок. Многие белорусы, нарядив своего железного коня в зимнюю резину, катаются и в мороз, и в слякоть. Подтверждением сказанному станет и стартовавший на днях фотоконкурс о зимней езде на велосипеде.
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор Минского велосипедного общества – Анастасия Янчевская.
Какие условия фотоконкурса и призы?
Анастасия Янчевская, директор Минского велосипедного общества:
Это наши призы на фотоконкурсе «На работу на велосипеде зимой».
8 февраля проходит сама акция, когда во всём мире люди едут на работу, делают в социальных сетях красивые фотографии, посты, стимулируют друг друга, поддерживают. Но с 28 января по 10 февраля у нас проходит фотоконкурс. Вы фотографируете себя на велосипеде, можете себя или своих друзе, компанию и выкладываете в социальных сетях с хештегами: #деловойвелосипед и #наработунавелосипедезимой. И мы будем отбирать где-то с 10 по 15 февраля лучшие зимние фотографии в трёх номинациях. Номинация «Креативный февраль» – это какая-то очень интересная и креативная фотография. «Офис зимний» – можно же ездить не одному, а побудить своих коллег поехать всем офисом и сделать фотографию на фоне своего офиса. Что очень классно?! Это очень классный пиар! Эту фотографию мы будем загружать на сайт международной акции и так во всём мире можно будет увидеть офис какой-нибудь компании из её активных сотрудников.