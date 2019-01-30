«На работу на велосипеде зимой»: фотоконкурс объявили в Беларуси

8 февраля проходит сама акция, когда во всём мире люди едут на работу, делают в социальных сетях красивые фотографии, посты, стимулируют друг друга, поддерживают. Но с 28 января по 10 февраля у нас проходит фотоконкурс. Вы фотографируете себя на велосипеде, можете себя или своих друзе, компанию и выкладываете в социальных сетях с хештегами: #деловойвелосипед и #наработунавелосипедезимой. И мы будем отбирать где-то с 10 по 15 февраля лучшие зимние фотографии в трёх номинациях. Номинация «Креативный февраль» – это какая-то очень интересная и креативная фотография. «Офис зимний» – можно же ездить не одному, а побудить своих коллег поехать всем офисом и сделать фотографию на фоне своего офиса. Что очень классно?! Это очень классный пиар! Эту фотографию мы будем загружать на сайт международной акции и так во всём мире можно будет увидеть офис какой-нибудь компании из её активных сотрудников.